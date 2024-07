Araguaína exporta R$ 347 milhões no primeiro semestre de 2024 e bate recorde

da redação

Com a economia em expansão e registrando grande aumento na geração de empregos formais, Araguaína teve o melhor primeiro semestre da história da cidade em relação a exportações. Conforme dados do Comex Stat, sistema oficial do Governo Federal sobre transações comerciais internacionais, o município vendeu para o exterior de janeiro a junho US$ 61,7 milhões (R$ 347 milhões).

“É uma satisfação termos resultados tão expressivos na nossa Araguaína. Esses números são, principalmente, baseados na pecuária, o que mostra produção de carne de alta qualidade no nosso município. Nossos frigoríficos, que já vendem para o Brasil inteiro, agora ampliaram o comércio exterior. O agro é fundamental para a nossa economia e vamos seguir poiando o setor”, comemorou o prefeito e pré-candidato à reeleição, Wagner Rodrigues (União Brasil).

O prefeito garantiu que o setor agropecuário vai continuar tendo todo o respaldo necessário da administração pública para expandir as atividades. “Nossa gestão fez muito pelos pequenos produtores, mas também não esquecemos. Asfaltamos acesso a um frigorífico para habilitar o estabelecimento para exportação, fizemos quase três dezenas de pontes de concreto, que permitem o transporte do gado, e facilitamos a instalação de várias empresas de insumo, além de muitas outras medidas”, detalhou o gestor.

Em relação aos seis primeiros meses do ano passado, as exportações de Araguaína cresceram 26% (aumento de quase 13 milhões de dólares). De tudo que vendeu para o exterior, 78% é de carne bovina. Outros 16% correspondem a matérias de peptonas e derivados (subprodutos do boi, basicamente) e o restante de outros produtos de origem animal.

De toda a carne exportada em 2024 (11,56 mil toneladas em volume), 31% teve como destino os Emirados Árabes Unidos, 26% os Estados Unidos e 9% a Rússia. Outros 22 países dividem os 24% restantes. “Quando o poder público faz a sua parte, como ocorre aqui em Araguaína, a iniciativa privada cresce, amplia os negócios, gerando renda e oportunidade para toda a gestão. Com o nosso modelo de gestão que será melhorado, vamos ter mais quatro anos de conquistas”, frisou o prefeito.

Exportações de Araguaína no primeiro semestre: