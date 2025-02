Araguaína realiza construção de 314 unidades habitacionais pelo Minha Casa Minha Vida

da redação

A terceira etapa do empreendimento imobiliário Parque do Lago em Araguaína já está em estágio avançado para iniciar a entrega das casas, financiadas de forma acessível por meio do programa federal Minha Casa, Minha Vida. Para garantir um valor reduzido nos imóveis, a Prefeitura de Araguaína fez a doação de toda a área referente ao Residencial Parque do Lago, que está em sua terceira etapa, construindo 314 novas unidades.

“O Parque do Lago 3 foi dividido em duas etapas de construção, das 314 unidades habitacionais, com todas as unidades já negociadas, 126 já estão com a construção em andamento, financiadas pela Caixa Econômica Federal, atualmente em fase de concretagem e cobertura dos imóveis. A previsão da construtora é que até o mês de maio de 2026, as 126 unidades sejam entregues, já iniciando a próxima etapa da obra”, explica Andressa Aguiar, gerente comercial da M21.

Localização privilegiada

O empreendimento está localizado em uma área estratégica de Araguaína, próximo à Via Lago, Aeroporto e do Centro Especializado em Reabilitação (CER). De acordo com o prefeito de Araguaína, Wagner Rodrigues, o objetivo da doação dos lotes foi garantir o acesso das famílias araguainenses a uma casa própria de qualidade.

“Com os lotes doados, o valor da área entra como abatimento no valor total do imóvel financiado, tornando-o muito mais barato e beneficiando diretamente à população de baixa renda. Esta é uma região que recebeu muitos investimentos privados e públicos, com diversos equipamentos públicos que garantem a qualidade de vida da população, como creche, escola, Centro de Referência em Assistência Social (CRAS) e Unidade Básica de Saúde (UBS)”, acrescenta o prefeito Wagner Rodrigues.

Moradia completa

As duas primeiras etapas do Parque do Lago já entregaram 567 casas e, no total, o residencial terá 881 imóveis, financiadas por meio da Faixa 2 do programa habitacional Minha Casa, Minha Vida, para famílias com renda de R$ 1,4 mil a R$ 8 mil. Os imóveis são financiados pela Caixa Econômica Federal com prazo máximo de 420 meses (35 anos).

O residencial já conta com infraestrutura urbana completa, incluindo drenagem, saneamento, iluminação pública e calçadas com acessibilidade, além de ser atendida por equipamentos públicos.

As casas possuem dois quartos, podendo o morador optar por um deles com suíte, além de possuir sala, cozinha, banheiro social, varanda e área de serviço somando 61,70 ou 65,2 m² de área construída conformes os modelos pré-definidos. Os terrenos variam entre 212,50m² a 300,00m².

(Por Felipe Maranhão | Fotos: Marcos Filho Sandes / Secom Araguaína)