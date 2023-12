Araguaína: Réveillon terá queima de fogos e atrações musicais

da redação

Araguaína receberá 2024 com muita animação, queima de fogos e diversas atrações musicais, na Via Lago. A programação, realizada em parceria com a Câmara de Vereadores, tem início às 20 horas do dia 31 de dezembro e seguirá até às 3 horas do Ano Novo.

A festa será animada por quatro atrações musicais: DJ Byaa FS, Eric Santos, Duo Vux DJs e a atração nacional, Malla 100 Alça. Na hora da virada, o céu araguainense será iluminado por uma queima de fogos, com duração prevista de 10 minutos, respeitando a legislação municipal sobre ruídos.

“Além da clássica exibição de fogos de artifício, a comemoração será repleta de experiências musicais diversificadas em Araguaína. Essa celebração promete não apenas marcar a transição para o novo ano, mas também proporcionar momentos inesquecíveis de alegria e entretenimento para todos que se reunirem para dar as boas-vindas a 2024”, afirmou o secretário do Esporte, Cultura e Lazer de Araguaína, Edson Gallo.

Serviços

Desde a abertura do Natal dos Sonhos – Araguaína Iluminada, a Via Lago já conta com diversas barracas de alimentos e bebidas. Os comerciantes que queiram se cadastrar para o Réveillon devem procurar a Diretoria de Eventos, na Secretaria da Cultura, entre os dias 26 e 29, das 7 às 13 horas.

A festa contará com banheiros químicos, limpeza urbana e esquema de segurança composto pela Guarda Municipal de Araguaína, Polícia Militar e segurança privada contratada para garantir o bem-estar dos participantes.

Malla 100 Alça

Malla 100 Alça é uma banda de forró eletrônico, criada em Araripina (PE), no ano de 2006. O grupo é conhecido desde seu 3º disco pelas músicas que se identificam no cotidiano das pessoas usando o romantismo. Os maiores sucessos são Amo Amar Você, A Rifa, Quem deve paga, Lágrimas reais, On-line, Condenado sem dever, Deus criou o amor, dentre outros.

Eric Santos

Há quatro anos, Eric Santos atua como cantor levando o forró, sertanejo, swing e piseiro para Araguaína e outras cidades do Tocantins e Pará.

Duo Vux

Projeto idealizado pelos DJs Drak e Samn, o Duo Vux visa a valorização da cultura brasileira, levando a bandeira tocantinense e de Araguaína. De acordo com Hiago Daniel Luz e Samuel Teixeira, artisticamente conhecidos como Drak e Samn, o objetivo é agradar aos públicos de todas as idades, com a ideia de que todos possam curtir o funk e suas vertentes.

DJ Byaa FS

Com um estilo eclético, Byaa FS promete agitar a Via Lago com os melhores hits do momento, respeitando a diversidade do público.