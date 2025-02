Com presença do deputado Gutierres, vereadores de Araguaína apresentam indicação para reforma do Mirandão

da redação

Na manhã desta segunda-feira, 24/2, durante sessão ordinária, o presidente da Câmara, Max Fleury e demais vereadores apresentaram indicação ao secretário da Secretaria de Esportes e Juventude, do Tocantins, para reforma do Estádio Mirandão. Durante a sessão, receberam visita do deputado estadual, Gutierres Torquato (PDT).

Sobre a reforma do Estádio Mirandão, o presidente da Casa, Max Fleury (MDB), destacou que já recebeu um sinal positivo do Governo do Estado. “Esperamos que, no próximo jogo, que será realizado na quarta, 26, às 20 horas, o governador Wanderlei Barbosa esteja presente, para já assinar este documento da ordem de serviço”, considerou.

O deputado estadual, Gutierres Torquato elogiou o trabalho dos parlamentares e se colocou à disposição, ressaltando que deve enviar emenda. “Já fica afirmado meu comprometimento nessa sessão, para que todos saibam que tenho um carinho grande por Araguaína, onde obtive muitos votos. E tanto os vereadores, como os deputados caminham com o mesmo propósito, de legislar para a população. Nós sabemos as dificuldades que o legislador enfrenta de colocar em prática aquilo que ele deseja para a sociedade, mas uma coisa que nós temos em comum é a força, vontade e o desejo de fazer o que for melhor, de levar as pessoas a confiança e resgatar cada dia mais a nossa capacidade de discussão e implementação, seja pelo executivo municipal, seja pelo executivo estadual, das políticas públicas que acreditamos”, destacou.

O Presidente, Max Fleury agradeceu a visita do deputado. Sobre a emenda, disse que irá sentar com o líder Soldado Alcivan e demais vereadores para definirem onde irão aplicar o recurso. “Na área mais necessitada que beneficie a população araguainense”.

Durante a sessão, foram apresentados também vários requerimentos e outras indicações, entre elas, o vereador Wilson Carvalho indica ao Governo do Estado que faça um estudo para viabilidade de implantação da Delegacia especializada de atendimento à mulher, com funcionamento de 24 horas.

Entre as moções, o vereador Soldado Alcivan destacou os 40 anos de atuação como radialista de Manu do Carmo. Moção para a paratleta Jakeline Pereira, pelo notável desempenho nas competições nacionais e aniversário ocorrido essa semana do deputado federal, Alexandre Guimarães (MDB), propostas apresentadas pelo presidente Max Fleury.