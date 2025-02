Em 2025, Araguaína registra morte por covid-19 e confirma 83 casos

da redação

A Prefeitura de Araguaína registrou, nesta semana, a primeira morte por Covid-19 em 2025. O município não registrava uma morte causada pela infecção com o vírus desde março do ano passado. De acordo com a Secretaria Municipal da Saúde, a paciente de 70 anos, que ficou 10 dias internada, não estava com o protocolo de vacinação completo e possuía outras doenças que comprometiam sua imunidade.

“A infecção por Covid-19 costuma ter um impacto maior em pessoas de idade mais avançada. As comorbidades, como diabetes e problemas cardíacos, tendem a aumentar a vulnerabilidade do paciente, resultando em casos mais graves e até na morte. Por isso é preciso seguir os protocolos de imunização e as recomendações do Ministério da Saúde para evitar o aumento no número de casos”, orienta a secretária da Saúde de Araguaína, Ana Paula Abadia.

Desde o início do ano, o Município já registrou 83 casos de Covid-19 em Araguaína, com aumento de novos positivos nas últimas semanas. Diante disso, a Secretaria Municipal de Saúde reforça a necessidade de manter os comportamentos preventivos.