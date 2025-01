Em Araguaína, bebê morre asfixiado enquanto era amamentado pela mãe

Da redação

Um bebê de apenas um mês e três dias de idade morreu asfixiado enquanto era amamentado pela própria mãe. O caso aconteceu em Araguaína, no norte do estado, e foi registrado pela Polícia Militar como morte acidental.

A polícia foi chamada pelos pais do bebê, na tarde de quinta-feira (9). Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) constatou a morte da vítima, que apresentava sangramento nasal e extremidades do corpo com coloração roxa.

Segundo o relato da mãe do bebê, de 34 anos, ela dormiu enquanto amamentava o filho, o que possivelmente resultou em asfixia por leite materno, conforme a Secretaria da Segurança Pública.

A Polícia Técnico-Científica compareceu ao local e realizou os procedimentos de perícia pertinentes ao caso.