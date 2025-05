Em vídeo, prefeito Wagner diz que greve da educação é desnecessária e pede aos professores para retornarem

da redação

O prefeito de Araguaína, Wagner Rodrigues (UB), divulgou um vídeo nesta sexta-feira (9/5) comentando a greve deflagrada pelos profissionais da rede municipal de Educação e afirmou estar surpreso com a paralisação, pois a gestão sempre esteve aberta ao diálogo, e a considera “totalmente desnecessária”.

“Quem me conhece sabe o quanto tenho disposição para o diálogo. Gosto de tratar as coisas com transparência e simplicidade. Não faço compromisso que não posso cumprir, não engano as pessoas e quando digo que vou fazer, corro atrás até entregar. Assim é minha relação com os servidores públicos”, defendeu Wagner logo no início do vídeo.

A greve começou na quarta-feira (7) e reivindica o pagamento de progressões, a implementação do plano de carreira (PCCR) dos servidores do quadro administrativo da educação e a garantia de 1/3 (33%) da carga horária dos professores para hora-atividade (planejamento).