Festa do 67° aniversário de Araguaína inicia nesta quarta-feira

da redação

A Prefeitura de Araguaína dá início, nesta quarta-feira, 12 de novembro, às festividades em comemoração ao 67° aniversário da cidade. A programação cultural segue até sábado, 15, sempre a partir das 20 horas, na Via Lago.

“Estamos preparando uma festa linda, com toda a infraestrutura necessária para garantir segurança, conforto e acessibilidade. A ideia é que a nossa Araguaína possa celebrar mais um ano de conquistas com alegria e orgulho em uma festa feita para todos os araguainenses”, afirmou o prefeito Wagner Rodrigues.

Shows para todos

A noite de abertura da programação contará com shows voltados ao público gospel, tendo como atrações o cantor católico Diego Fernandes e as cantoras evangélicas Marine Friesen e Isadora Pompeo.

A quinta-feira, 13, terá como atração principal a dupla sertaneja Cleber e Cauan, e contará ainda com as atrações regionais Ellem Costa, Igor Cunha e William Júnior.

Na sexta-feira, 14, os amantes do forró farão uma viagem no tempo, matando a saudade da voz romântica de Batista Lima e seguirão a animação no ritmo de Bola da Guitarra, Nilton Sales e Liene Show.

O sábado, 15, será dedicado aos amantes do rock’n roll, com as bandas Coisa Errada, DJ Júnior Flash House, Nando Ribeiro e Amanda Soutier no palco alternativo a partir das 10 horas; show de manobras radicais às 16 horas; e as bandas Tihuana, Resistência e Pilantropia no palco principal, a partir das 20 horas.

Diversão com segurança

O evento representa um importante impulso para a economia local com o aumento da circulação de pessoas durante as comemorações, movimentando setores como alimentação, hotelaria, transporte e o comércio.

O planejamento inclui um esquema especial de segurança por meio da atuação da Agência de Segurança, Transporte e Trânsito (ASTT), com apoio integrado da Polícia Militar e Corpo de Bombeiros, garantindo que o público possa aproveitar os shows com tranquilidade e bem-estar.

(Por Mara Santos | Foto: Marcos Filho Sandes)