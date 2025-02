Gaeco realiza operação que investiga suposto esquema de fraude e superfaturamento no aluguel de carros pela Câmara de Araguaína

da redação

Mandados de busca e apreensão foram cumpridos na manhã desta quinta-feira (13) em Araguaína, no norte do Tocantins, em uma operação que investiga suposto esquema de fraude em licitação e desvio de dinheiro público, por meio do aluguel de veículos. São investigados contratos da Câmara de Vereadores com repasses que somam R$ 3.351.540,92, entre 2016 e 2020.