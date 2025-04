MPTO denuncia treinador de futebol suspeito de praticar abuso sexual contra crianças e adolescentes em Araguaína

da redação

O Ministério Público do Tocantins (MPTO) denunciou à Justiça um técnico de futebol, investigado pela prática de crimes sexuais contra crianças e adolescentes em Araguaína. O acusado atuava como treinador da equipe sub-12 de um time amador da cidade, posição que teria facilitado a aproximação com as vítimas.

Conforme as denúncias propostas pela promotora de Justiça Patrícia Bontempo, que responde pela 2ª Promotoria de Justiça de Araguaína, o treinador teria se aproveitado da relação de confiança com as famílias dos atletas para cometer os crimes. Ele foi denunciado pelos crimes de estupro de vulnerável, indução à prostituição infanto-juvenil e armazenamento de material pornográfico infantil.

Durante a apuração, foram identificadas três vítimas, todas menores de 14 anos, que relataram abusos ocorridos em diferentes ocasiões. Segundo os autos, o treinador oferecia presentes, dinheiro e objetos de valor em troca da realização de atos libidinosos. Ainda conforme a denúncia, foram encontrados no celular do investigado vídeos e imagens de pornografia infantil, além de registros de conversas que revelam abordagens e ameaças feitas às vítimas.

O denunciado encontra-se preso preventivamente. As denúncias envolvem condutas ocorridas em 2024 e 2025, e há indícios de que outras crianças e adolescentes possam ter sido vítimas do investigado.

Diante da gravidade dos fatos, o Ministério Público orienta que caso existam outras vítimas ou pessoas que possuam informações sobre os crimes, que procurem imediatamente o Ministério Público ou a Polícia Civil.