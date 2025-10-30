Close Menu
quinta-feira, 30 outubro

Araguaina

Na BR-153, mulher morre após ser atropelada por moto e caminhonete

Atitude TocantinsBy 1 Min Read

da redação

Uma mulher de 43 anos morreu após ser atropelada duas vezes na BR-153, em Araguaína, norte do Tocantins. Conforme a Polícia Rodoviária Federal (PRF), ela foi atingida por uma moto e uma caminhonete enquanto andava na rodovia.

A vítima é Elissandra Gomes da Silva, segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP). Ela não resistiu aos ferimentos e morreu no local, na noite de quarta-feira (29). O motociclista ficou ferido e foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

De acordo com a PRF, o motorista e o passageiro da caminhonete não se feriram. A SSP informou que as circunstâncias do acidente serão investigadas pela 29ª Delegacia de Polícia de Araguaína.

