Prefeitura de Araguaína reestrutura secretarias e autarquias para a nova gestão

O prefeito de Araguaína, Wagner Rodrigues, está promovendo uma reforma administrativa em secretarias e autarquias do município. O Projeto de Lei que propõe a reestruturação e desmembramento de algumas secretarias foi aprovado pela Câmara de Vereadores, em sessão extraordinária, no último dia 2 de janeiro, e sancionada nesta segunda-feira, 6.

“A reestruturação é baseada em princípios de economicidade e eficiência, direcionando um uso mais racional dos recursos financeiros, humanos e materiais, além de atender às demandas administrativas e sociais do município com mais agilidade e qualidade”, justificou o prefeito.

A proposta de organização também estabelece diretrizes claras sobre a estrutura interna das secretarias, departamentos, divisões e demais unidades administrativas, definindo suas competências e responsabilidades de forma detalhada, visando garantir que as atividades contribuam para o cumprimento das metas e objetivos estratégicos da gestão para os próximos quatro anos.

Dentre as mudanças promovidas está a fusão da Secretaria do Planejamento com a da Captação e Gestão de Recursos. Houve também o desmembramento da antiga Secretaria Municipal da Assistência Social, Trabalho e Habitação, agora atuando de forma individual como Secretaria Municipal da Assistência Social e Secretaria Municipal de Habitação. “A criação de uma pasta específica para a Habitação vai facilitar a captação de recursos para a construção de novas unidades habitacionais”, pontuou o prefeito.

As mudanças também incluem mudanças nas nomenclaturas de algumas secretarias. Confira a nova estrutura da Prefeitura de Araguaína:

Secretarias e Órgãos voltados para Gestão e Desenvolvimento Institucional:

Gabinete do Prefeito;

Controladoria Geral do Município – CGM;

Procuradoria Geral do Município – PGM.

Secretaria Municipal de Administração – SECAD;

Secretaria Municipal da Fazenda – SEFAZ;

Secretaria Municipal de Governo- SEGOV;

Secretaria Municipal de Comunicação – SECOM;

Secretaria Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação – SECTI.

Secretarias voltadas para Desenvolvimento Econômico Sustentável e Infraestrutura:

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Agricultura, Meio Ambiente e Turismo – SEDEMAT;

Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano – SEINFRA;

Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão de Recursos – SPGR

Secretarias voltadas para Cidadania e Desenvolvimento Sociocultural:

Secretaria Municipal da Educação – SEMED;

Secretaria Municipal da Saúde – SEMUS;

Secretaria Municipal da Assistência Social – SEMAS;

Secretaria Municipal de Esporte, Cultura e Lazer – SEMCL;

Secretaria Municipal da Mulher – SEMUL;

Secretaria Municipal de Habitação – SEHAB.

Autarquias, Fundações e Institutos:

Agência Municipal de Segurança, Transporte e Trânsito de Araguaína – ASTT;

Fundação de Atividade Municipal Comunitária – FUNAMC (vinculada à Secretaria Municipal da Assistência Social);

Instituto de Previdência e Assistência aos Servidores do Município de Araguaína – IMPAR.

Guarda Municipal de Araguaína – GMA (vinculada à ASTT).