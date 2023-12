EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSOCIAÇÃO DOS CRIADORES DE NELORE DO TOCANTINS ACNT ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Pelo presente edital, convocamos todos os Associados da Associação dos Criadores de Nelore do Tocantins - ACNT a participarem da Assembleia Geral Extraordinária, conforme os termos estatutários, para Discussão dos Motivos e Deliberação acerca da Destituição da Diretoria e Conselhos eleitos em março de 2023, bem como para a Realização de Eleições para constituição da Nova Diretoria e Conselhos definitivos para o mandato que se encerra em março de 2025 e Outros Assuntos. A Assembleia Geral Extraordinária ocorrerá no dia 29 de Dezembro de 2023, às 14 hs, na sede do Sindicato Rural de Gurupi – TO, localizado no Parque Agropecuário João Lisboa da Cruz, situado na Rua S-01, n. 2374/2508, Jardim Flamboyant, Gurupi – TO, com a seguinte ordem do dia: