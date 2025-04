Assinatura de termos de concessão para empresários do Aeroporto de Gurupi garante segurança jurídica e estabilidade aos negócios 

Nesta terça-feira (01), a Prefeitura de Gurupi formalizou a assinatura de 16 termos de concessão para empresários que atuam no Aeroporto da cidade. A iniciativa garante segurança jurídica e amparo documental, permitindo que esses profissionais operem de forma regulamentada pelos próximos 15 anos, com possibilidade de renovação.

Por Redação

Entre os beneficiados estão 14 hangares e 2 postos de combustíveis, alguns dos quais operam no local desde 1989, ano da fundação do aeroporto. Esta é a primeira vez na história que um termo de concessão é formalizado, trazendo maior estabilidade aos negócios instalados na área.

A prefeita Josi Nunes, responsável por viabilizar a medida, destacou a importância do contrato para os empresários: “São décadas de insegurança para esses prestadores de serviço. Agora, com essa documentação, eles podem investir com tranquilidade e garantir a estrutura necessária para seus negócios.”