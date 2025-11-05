ATM leva mais de 50 prefeitos a Brasília para apresentar reivindicações dos Municípios à Bancada Federal do Tocantins

da redação

Mais de 50 prefeitos tocantinenses participaram de mobilização articulada pela Associação Tocantinense de Municípios (ATM), em Brasília, para dialogar diretamente com a Bancada Federal do Tocantins sobre as principais demandas e prioridades dos Municípios a serem contempladas com recursos de Emenda de Bancada. O encontro reforçou a união entre gestores municipais e representantes federais, ao consolidar um espaço de escuta e cooperação em prol do desenvolvimento local.

A ATM agradeceu à Bancada Federal pela abertura de diálogo, bem como pela sensibilidade em ouvir e acolher as solicitações dos Municípios, representados pela entidade municipalista. “Agradecemos toda a parceria e suporte da Bancada Federal, os recursos enviados individualmente por cada parlamentar, os recursos de bancada para custeios enviados em anos anteriores. Reiteramos sempre que a Bancada Federal é a maior colocadora de recursos para custeios e investimentos nos Municípios, e estamos aqui para solicitar ainda mais, pois é na ponta que as principais políticas públicas acontecem e lá que os recursos têm que chegar”, disse o presidente da ATM, Big Jow.

Durante a reunião, a ATM apresentou pautas estruturadas de reivindicações para a destinação de recursos das emendas de bancada, que representam uma fonte essencial de financiamento para custeio e investimentos municipais.

Solicitações – Entre as principais solicitações de envio de recursos, a ATM destacou o Piso da Atenção Primária (PAP), para que possam fortalecer a rede municipal de saúde; Transporte Escolar, para garantir o deslocamento seguro e contínuo dos alunos, sobretudo na zona rural; Pavimentação de Avenidas e Ruas, e com isso melhorar a infraestrutura urbana; Custeios da Assistência Social e da Administração Pública Municipal, para apoiar as gestões na manutenção dos serviços públicos essenciais nas duas áreas; e, por fim, recursos para a execução da Política Nacional de Resíduos Sólidos, com vistas a encerrar os lixões a céu aberto.

Na ocasião, o presidente da ATM entregou à coordenadora da Bancada Federal do Tocantins em Brasília, Senadora Professora Dorinha Seabra, ofício contendo todas as solicitações elencadas durante sua fala de abertura. “Acolhemos as solicitações dos prefeitos e discutiremos conjuntamente uma solução para que possamos contemplar os Municípios”, disse a senadora Dorinha.

Participaram – A reunião contou com a presença dos senadores Eduardo Gomes, Irajá Abreu e Senadora Professora Dorinha Seabra, e dos deputados Federais Carlos Henrique Gaguim, Eli Borges, Ricardo Ayres, Tiago Dimas e Vicentinho Jr.