Atraso no pagamento de servidores da Educação em Gurupi é atribuído a novas regras do Fundeb e a pendência na Caixa

Por Wesley Silas

Servidores da Educação Municipal de Gurupi ainda não receberam seus salários em razão de mudanças nas regras de movimentação financeira dos recursos do Fundeb, informou a Prefeitura de Gurupi em comunicado oficial.

De acordo com a gestão municipal, as novas configurações determinadas pelo Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica (Fundeb) alteraram o fluxo de pagamento da folha da Educação, o que teria levado a Caixa Econômica Federal a não processar, até o momento, o crédito nas contas dos servidores.

O convênio entre a Secretaria Municipal de Educação e a Caixa Econômica Federal foi firmado em novembro de 2025. A Prefeitura afirma que todo o valor referente à folha de pagamento da Educação foi transferido, na sexta-feira, 30 de janeiro de 2026, para a conta específica de folha (FOPAG) destinada aos recursos do Fundeb.

A Secretaria de Educação e a Secretaria de Finanças informaram que estão em contato com a Caixa Econômica para regularizar a situação e liberar os pagamentos “o mais rápido possível”.

O município não divulgou previsão oficial para a efetiva liberação dos salários nas contas dos servidores.