Banda Jammil e atrações regionais agitam multidão de foliões na abertura do Carnaval de Gurupi 2024

Por Redação

Os foliões que estavam ansiosos para a chegada do melhor Carnaval do Norte do Brasil puderam enfim desfrutar do agito e da magia do Carnaval de Gurupi 2024, aberto na noite desta sexta-feira, 09. O circuito da folia se encheu de cores, música e alegria, com a presença da banda Jammil, da Bahia, e várias atrações regionais que não deixaram ninguém parado.



O circuito da folia na Avenida Pará foi tomado por uma multidão animada, ansiosa para aproveitar os cinco dias de festa. A primeira noite já mostrou o porquê o Carnaval de Gurupi é conhecido como o melhor do Norte do Brasil. Dança, fantasias e muita empolgação marcaram o início da folia que começou ao embalo das atrações regionais Tathy Dourado, Pedro Henrique e Eduardo e Balança-I, que prepararam o público para o show nacional da noite.



A banda Jammil sibiu no trio elétrico e fez o circuito da folia ferver ao som de grandes sucessos como "Sou praieiro", "Milla", "Celebrar", "We are Carnaval ", entre outros hits. "É o primeiro dia de Carnaval e estávamos muito ansiosos, cheios de vontade e alegria no coração para passar uma energia positiva para essa galera. Muito bom estar aqui em Gurupi, cidade maravilhosa e um Carnaval muito animado", disse o vocalista da banda, Rafael Barreto, pouco antes de subir ao trio.

Após o show nacional, os foliões que ainda tinham muito fôlego seguiram a festa ao som de mais atrações regionais: DJ Lélis, Isaac Rodrigues e Mistura Nativa, que encerraram a primeira noite.

A prefeita Josi Nunes desfrutou da primeira noite do Carnaval de Gurupi com muita empolgação no meio dos foliões. Ela percorreu todo o circuito da folia, seguiu atrás dos trios elétricos e demonstrou seu entusiasmo.

“Estou muito feliz por iniciarmos mais um Carnaval em nossa gestão. Estamos com a expectativa de que seja o melhor Carnaval que Gurupi já teve e ver toda essa animação no primeiro dia nos deixa muito otimistas. As pessoas estão elogiando a estrutura, os shows, a organização, isso nos motiva porque preparamos tudo com muito carinho para os foliões que amam essa festa”, destacou.

A secretária Municipal de Cultura e Turismo, Liliane Pagliarini, compartilhou sua alegria com o resultado da primeira noite e enfatizou o cuidado e a dedicação empregados na preparação do evento:

“Preparamos tudo com muito carinho para os foliões. Destaco o apoio de todas as secretarias na organização, todo nosso esforço é para proporcionar uma festa animada, organizada e segura para todos. Nossa primeira noite foi um sucesso e espero que as demais noites sejam ainda melhores”, disse.

Foliões

O Carnaval de Gurupi é conhecido por atrair pessoas de várias partes do país e neste ano não foi diferente. Muita gente veio de longe para curtir a folia gurupiense. O empresário Emanuel Barros, de Goiânia (GO), enalteceu a organização e destacou a diversidade de atrações e a animação do público: “Estou impressionado com a energia aqui de Gurupi, é minha primeira vez no Carnaval da cidade e com certeza voltarei mais vezes!”, comentou.

A estudante Ana Clara Santos, de Parauapebas (PA), também participa pela primeira vez à convite de familiares. Ela não poupou elogios à festa e externou sua expectativa. “Eu vim para curtir muito e quero que fique marcado na memória esse Carnaval . Está tudo muito bem organizado, Gurupi está de parabéns pela festa!”, disse.

Foliões de Gurupi também estão curtindo o evento e animados com os próximos dias. “ Carnaval de Gurupi é o melhor do nosso estado, sem dúvidas, muitas pessoas vem curtir aqui, eu mesmo não perco nenhum ano e ainda trago amigos e familiares para pular o carnaval , até porque é uma festa tranquila e segura, dá para curtir tranquilamente com a família”, disse o autônomo Eduardo Carvalho.

Programação