Bicicletas, móveis e eletrônicos: Correios realizam venda de bens no Tocantins

Todos os itens estão disponíveis para análise dos interessados até o dia 10 de julho

Da Redação

Os Correios colocaram à venda centenas de bens móveis inservíveis para as atividades da empresa, entre eles: bicicletas, equipamentos eletrônicos, cadeiras e longarinas, paleteiras, ar condicionado e mobiliários em geral. Os itens poderão ser adquiridos por pessoas físicas ou jurídicas.

A alienação dos bens será realizada mediante dispensa de licitação e efetuada ao proponente que apresentar maior oferta para a compra de cada lote, respeitados os valores mínimos fixados pela estatal. Os bens móveis estão distribuídos em 14 lotes, com valores iniciais a partir R$ 41,72.

Todos os itens estão disponíveis para análise dos interessados até o dia 10 de julho, das 8h às 11h30 e das 13h às 17h, no edifício-sede dos Correios em Palmas-TO.

Os interessados em adquirir os bens podem apresentar uma proposta presencialmente ou via correspondência (a ser enviada para o endereço: Avenida Teotônio Segurado, Quadra 201 norte, conjunto 1, lotes 5 e 6, Plano Diretor Norte, Palmas-TO, CEP 77.001-128).

O julgamento das propostas será realizado no dia 13 de julho, às 10h; o resultado será comunicado posteriormente a todos os participantes.