Caged: Gurupi mantém saldo positivo e chega a 4.205 novos empregos nos últimos três anos

Por Redação

Gurupi está experimentando um cenário econômico promissor e segue mantendo o saldo positivo na geração de empregos, sendo destaque no Tocantins na geração de oportunidades de trabalho. Conforme indicam os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), no mês de outubro, a cidade registrou um novo saldo positivo com a criação de 181 novos postos de trabalho, consolidando uma tendência de crescimento que em 2023 chega a 891 novas contratações formais e 4.205 ao longo dos últimos três anos.

De acordo com os números divulgados pelo Caged, em 2023 os setores de destaque são o de serviços e construção, com maior número de contratações com carteira assinada.

Nos últimos três anos, Gurupi tem mantido um histórico consistente, demonstrando um aumento significativo no estoque de empregos formais, com 4.205 novos empregos desde 2021. A cidade tem se destacado como um polo atrativo para investimentos e tem recebido novas empresas de várias partes do país que tem investido na cidade, com apoio da Prefeitura de Gurupi.

A prefeita Josi Nunes comemorou os dados positivos, destacando o empenho da administração municipal em proporcionar um ambiente propício para o crescimento econômico.

“É fundamental termos esse cenário positivo, pois fomenta a geração de emprego e renda na cidade. Nossa gestão tem doado terrenos, agilizado e desburocratizado os processos para novos investimentos, criando condições propícias para que os empresários invistam em Gurupi. Com isso, contribuímos para o fortalecimento da nossa economia e ampliamos as oportunidades para a população”, afirmou a prefeita.

O secretário de Desenvolvimento Econômico, Pedro Dias, demonstrou otimismo em relação aos resultados e ressaltou a expectativa de ampliar ainda mais esses números.