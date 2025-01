Câmara de Cariri do Tocantins se torna 100% digital e inova com tecnologia e transparência

Por Redação

A Câmara Municipal de Cariri do Tocantins celebra um marco histórico ao implantar processos totalmente eletrônicos, destacando-se em modernização e eficiência administrativa. Essa transição do papel para o ambiente digital representa não apenas um salto tecnológico, mas também um compromisso coletivo com a gestão pública local.

A implementação do sistema KP Sistema/Kit Público, foi um passo crucial para a modernização. O atual presidente, vereador Júnior Chaveiro, enfatizou: “Garantir a consolidação deste sistema inovador foi um dos nossos primeiros compromissos. Essa conquista nos coloca à frente em tecnologia e transparência. O ex-presidente, Tetim, iniciou esse processo e a gente teve a alegria de consolidar a implantação, mostrando nosso compromisso com a comunidade”, destacou.

Com a digitalização, a Câmara elimina o uso de papel nas operações administrativas, promovendo agilidade, segurança e economia. A nova abordagem está alinhada às melhores práticas de transparência pública, facilitando o acesso à informação e à tramitação de processos.

Além dos benefícios administrativos, a digitalização reflete um compromisso ambiental, demonstrando responsabilidade social ao reduzir o uso de papel. Os cidadãos agora podem acessar serviços e informações de forma prática, sem precisar se deslocar até a sede da Câmara, reforçando a transparência e a acessibilidade.

A economia gerada pela digitalização, eliminando custos com papel e armazenamento, permitirá que recursos sejam redirecionados para áreas prioritárias, beneficiando a população. A segurança dos dados também é aprimorada, garantindo a proteção contra extravios e acessos não autorizados.

A Câmara reafirma que o novo sistema eletrônico está disponível para toda a população, promovendo uma interação mais eficiente entre os cidadãos e os vereadores. Com essa inovação, Cariri do Tocantins se destaca como pioneira na região, mostrando que o futuro já é digital.