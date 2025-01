Câmara Municipal de Gurupi doa mobiliário à Prefeitura como parte do processo de reestruturação legislativa

Por: Eloina Matos / Ascom Câmara

A Câmara Municipal de Gurupi, liderada pelo presidente Ivanilson Marinho, (PL) realizou a doação de mobiliário em bom estado de conservação à Prefeitura do município. A iniciativa foi aprovada pelos 17 vereadores do legislativo gurupiense e ocorreu na manhã desta terça-feira, 07.

Com a mudança da Câmara para sua nova sede própria, foram adquiridos móveis novos, tornando parte do mobiliário anterior excedente. A doação inclui itens como aparelhos de ar-condicionado, cadeiras, mesas e armários, que agora serão incorporados ao patrimônio municipal sob a responsabilidade da Prefeitura.

O presidente Ivanilson Marinho destacou a importância da ação:

“Essa doação faz parte do processo de reestruturação administrativa e da estrutura física do Poder Legislativo. Os móveis que estavam nos anexos da Câmara Municipal foram restituídos ao patrimônio do município, ao qual pertencem. É uma medida que reflete nosso compromisso com a eficiência na gestão pública”.