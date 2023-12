Campanha Natal Festival de Prêmios da Acig é lançada

Por Redação

Na manhã da sexta-feira, 07, foi lançada

A Campanha Natal Festival de Prêmios, da ACIG em parceria com o Sicredi, na sede da agência.

O evento contou com a presença da diretoria da entidade, empresários locais, CDL Gurupi, empresas participantes da campanha e da imprensa.

“Estamos aqui hoje, com muita alegria, lançando o III Festival de Prêmios da ACIG, estamos aqui num lançamento diferente, fora na entidade. Viemos para o Sicredi que é nosso apoiador. Mais uma vez o Sicredi entra na campanha e assim fomentamos o comercio local, por meio dos sorteios. Quero convidar você empresário a participar da campanha, fale com a ACIG e adquira o seu kit”, disse Jair Sakai, 2º secretário da Associação.

“Damos início hoje ao III Festival de Prêmios ACIG e Sicredi. A ACIG é uma importante Associação para o comércio de nossa cidade e o Sicredi, acredita e fortalece a comunidade onde estamos inseridos. Convidamos todos os associados e as pessoas para participarem e fomentarem o comércio local. Quem ainda não é associado Sicredi e ACIG, vamos nos associar, isso ajuda com que juntos possamos alcançar resultados cada vez maiores”, disse Romário Andrade, gerente de pessoa jurídica do Sicredi em Gurupi.

Neste ano serão sorteadas de 4 motos, 10 tvs e 20 bicicletas, além de um pacote de viagem, que será sorteado entre as empresas que aderirem a campanha. O Natal Festival de Prêmios está em sua terceira edição e cada empresa que adquirir a campanha terá sua própria urna para recolhimento dos cupons.

“O Festival de Prêmios da ACIG está oficialmente lançado, a maior campanha da região sul do Tocantins. Serão mais de cem mil reais em prêmios, e a ACIG e o Sicredi são parceiros, participe da campanha com a gente”, finalizou o diretor comercial, Rafael Salmo.