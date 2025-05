Campeonato estadual de juninas e show nacional são anunciados na maior Arraiá da Amizade da história de Gurupi 

Por Redação

A Prefeitura de Gurupi, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, lançou na manhã desta segunda-feira, 19, a 24ª edição do tradicional Arraiá da Amizade. Este ano, a festa promete ser a maior da história, com uma programação diversificada, grandes atrações e a inédita realização do Campeonato Estadual de Juninas fora da capital. O evento de lançamento foi realizado no Centro Cultural Mauro Cunha e contou com a presença da prefeita Josi Nunes, autoridades locais, imprensa, artistas e representantes das quadrilhas juninas da cidade.

A festa acontecerá entre os dias 19 e 22 de junho, no pátio do Shopping Araguaia. Uma das grandes novidades desta edição é que, além da tradicional disputa entre as juninas municipais, Gurupi sediará a 16ª edição do Campeonato Estadual de Juninas, que pela primeira vez será realizado fora de Palmas. O campeonato estadual reunirá 12 juninas de diferentes cidades do Tocantins e contará ainda com mais uma junina que fará apresentação especial, mobilizando cerca de 1.500 quadrilheiros e suas torcidas na Capital da Amizade.

Já na disputa local, seis juninas de Gurupi competirão — três no grupo de acesso e três no grupo estilizadas. Também haverá a escolha da Rainha e do Casal de Noivos do Arraiá . As competições locais acontecerão nos dias 19 e 20, enquanto o campeonato estadual será realizado nos dias 21 e 22.

Prefeita destaca importância cultural e econômica do Arraiá

A prefeita Josi Nunes destacou a grandiosidade do evento e a sua importância para a cidade. “Estamos lançando o maior Arraiá da Amizade da história de Gurupi. Esse evento vai movimentar toda a nossa economia, com visitantes vindos de várias regiões do estado, além de valorizar a cultura e as tradições do nosso povo. Gurupi se tornou referência na realização de eventos culturais, e quero já convidar a todos para participarem dessa grande festa preparada com muito carinho”, disse.

O vice-prefeito Adailton Fonseca também ressaltou os impactos positivos para o município. “Esse evento movimenta a economia local de maneira significativa. A rede hoteleira, bares, restaurantes e o comércio em geral serão beneficiados. Além disso, é uma oportunidade de valorizarmos a cultura gurupiense e as raízes do nosso estado”, comentou.

Show nacional e atrações regionais

Durante o lançamento, também foi anunciada a apresentação nacional da dupla sertaneja Zé Ricardo e Thiago, no dia 19 de junho.

O show é viabilizado por meio de emenda do deputado estadual Gutierres Torquato, um dos parceiros da realização do evento. Além da dupla, várias atrações regionais farão parte da programação, garantindo muita animação ao público.

Premiações

Para incentivar ainda mais a participação das quadrilhas locais, a Prefeitura de Gurupi está investindo mais de R$ 40 mil em premiações. O objetivo é valorizar o esforço e a dedicação dos grupos que, ano após ano, mantêm viva a tradição cultural das festas juninas na cidade.

A secretária Municipal de Cultura e Turismo, Liliane Pagliarini, falou com entusiasmo sobre o momento histórico. “É inédito Gurupi receber o campeonato estadual de juninas, que nunca havia saído de Palmas. Isso mostra o quanto a cidade tem se destacado na organização dessa festa, chamando a atenção em todo o estado. Estamos preparando tudo com muito carinho, estrutura, atrações, programação, cada detalhe, para que seja um evento inesquecível para a nossa população”, afirmou.

Juninas locais enaltecem organização

As juninas locais presentes no lançamento elogiaram o planejamento e a estrutura promovidos pela Prefeitura, além da escuta ativa com os grupos culturais. Para os representantes, a inserção das juninas no processo de organização foi o diferencial desta edição.

Weverton Maciel, diretor de logística da junina Império Nordestina, elogiou o apoio da gestão. “A Prefeitura tem ajudado bastante. Desde o ano passado tem investido e ampliado o fomento às juninas. A gestão tem nos escutado, sempre nos apoiado de todas as formas possíveis. E acredito que esse ano, com a inserção da etapa estadual aqui em Gurupi, vai ser o maior Arraiá da história da cidade”, relatou.