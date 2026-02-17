Cariri abre Semana Esportiva com casa lotada e noite de goleadas em comemoração ao aniversário da cidade

Por Redação

A Prefeitura Municipal de Cariri do Tocantins, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Juventude, realizou na noite de ontem (16) a abertura oficial da Semana Esportiva em comemoração aos 35 anos de emancipação política do município.

A quadra da Escola Municipal de Tempo Integral Divina Ribeiro Borges ficou completamente lotada, reunindo atletas, famílias e torcedores em um clima de entusiasmo, união e celebração. A primeira rodada do Campeonato Municipal de Futsal, nas categorias masculino e feminino, marcou o início das competições com partidas movimentadas e muitos gols.

Pelos confrontos da noite, a equipe Rota 153 Muralha venceu Os Blues por 9 a 5. Já a RB Barbearia superou o Nacional pelo placar de 4 a 1. Encerrando a rodada, a Tropa do 7 goleou a equipe I.B.B por 8 a 1.

O prefeito Tetin destacou a importância do evento para o município e comemorou o sucesso da abertura. “É gratificante ver nossa quadra cheia, as famílias participando e o esporte sendo valorizado. Celebrar os 35 anos de Cariri é celebrar o nosso povo. O esporte une, transforma e fortalece a nossa comunidade. Essa grande participação mostra o quanto nossa cidade acredita e apoia o esporte”, afirmou.

O secretário municipal de Cultura, Esporte e Juventude, Bismarque Pereira, também ressaltou o planejamento e o compromisso da gestão com o setor esportivo. “Preparamos tudo com muito cuidado para oferecer uma competição organizada e acolhedora. A abertura superou nossas expectativas. Ver a casa cheia demonstra que estamos no caminho certo, incentivando nossos atletas e promovendo integração social”, destacou.

A programação da Semana Esportiva segue até sábado, (21), com as finais do futsal masculino e feminino na sexta-feira. Nesta terça-feira ocorre a segunda rodada da competição, com novos confrontos entre as equipes.

Além do futsal, a programação inclui campeonato de vôlei de quadra (sexteto), corrida de rua, futebol society master e vôlei de praia, consolidando o esporte como uma das principais marcas das comemorações dos 35 anos de emancipação política de Cariri do Tocantins.

Mais do que competição, a Semana Esportiva reafirma o orgulho de ser caririense e fortalece o compromisso com o incentivo ao esporte, à saúde e à qualidade de vida da população.