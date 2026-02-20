Cariri celebra 35 anos com culto de ação de graças marcado por fé, união e gratidão

Por Redação

Em um momento de profunda emoção e espiritualidade, a Prefeitura de Cariri do Tocantins participou do Culto em Ação de Graças pelos 35 anos de emancipação política do município. A celebração foi realizada na Igreja Batista Betesda e reuniu autoridades, lideranças religiosas e a comunidade caririense.

O culto foi conduzido pelo pastor Carlos Magno e pela missionária Sandra Keer, contando com a colaboração de pastores e membros de diversas denominações cristãs da cidade, reforçando o espírito de unidade que marca a história de Cariri.

Representando os líderes religiosos, o pastor Carlos Magno destacou a importância do momento. “Hoje não celebramos apenas uma data, celebramos uma trajetória construída com fé, trabalho e perseverança. Em nome de todos os pastores de Cariri, declaramos bênçãos sobre esta cidade e sobre cada família. Que os próximos anos sejam de ainda mais crescimento e justiça social”, declarou.

O evento contou com a presença do além de vereadores, secretários municipais, servidores e membros da comunidade.

Em sua fala, o prefeito ressaltou o sentimento de gratidão e responsabilidade.

“Celebrar os 35 anos de Cariri na presença de Deus é reconhecer que até aqui o Senhor nos sustentou. Temos orgulho da nossa história e seguimos comprometidos em trabalhar com responsabilidade e dedicação pelo futuro da nossa cidade. Em nome da nossa população, agradecemos ao pastor Carlos, sua esposa Sandra e todos os pastores e membros das demais igrejas por uma noite dão especial e cheia de bençãos”, enfatizou.

A vice-prefeita Ivonete Pereira também destacou a importância da união. “Cariri é feita de pessoas de fé e de coragem. Este momento simboliza a força da nossa comunidade e renova nossa esperança por dias ainda melhores”, destacou.

Já o presidente da Câmara Municipal, Júnior Chaveiro, reforçou o papel do Legislativo na construção do município. “O desenvolvimento de Cariri é resultado do esforço coletivo. Seguiremos trabalhando com diálogo e compromisso para honrar a confiança da população”, disse.

A noite foi marcada por louvores, orações e mensagens de esperança, consolidando não apenas uma comemoração histórica, mas um momento de reafirmação da fé e do compromisso com o futuro.

Cariri, aos 35 anos, celebra sua trajetória olhando para frente, com gratidão no coração e determinação para continuar escrevendo novos capítulos de progresso.