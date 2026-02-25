Cariri conquista Selo Ouro do Sebrae e se destaca no Tocantins pelo apoio ao empreendedor

Por Redação

A Prefeitura de Cariri do Tocantins viveu uma noite histórica nesta terça-feira, 24, em Palmas. A Sala do Empreendedor foi reconhecida com o Selo Ouro de Referência em Atendimento, durante cerimônia promovida pelo Sebrae Tocantins, consolidando o município entre as iniciativas de maior destaque na fase estadual da premiação.

O reconhecimento integra o ciclo 2025/2026 e avalia a excelência no atendimento prestado aos pequenos negócios. As Salas do Empreendedor podem ser certificadas nas categorias Bronze, Prata ou Ouro, conforme critérios técnicos que medem qualidade, eficiência, orientação estratégica e impacto no fortalecimento do ambiente de negócios.

A premiação reconhece prefeituras que fomentam o empreendedorismo por meio de políticas públicas eficazes e iniciativas estruturadas, como a Sala do Empreendedor, ferramenta essencial para quem deseja abrir, regularizar ou expandir um negócio.

A agente de desenvolvimento do município, Ceila Abreu, responsável por receber o prêmio, destacou o compromisso da gestão com o empreendedor local. “Esse selo é resultado de muito trabalho, dedicação e compromisso com cada empreendedor que procura a Sala. Essa conquista também reflete o compromisso da gestão municipal em apoiar, ofertar mecanismos de gestão e fomentar ferramentas que fortaleçam os pequenos negócios. Nosso objetivo sempre foi oferecer atendimento de qualidade, orientação segura e suporte estratégico para que os empreendedores tenham mais segurança, organização e crescimento sustentável. É uma conquista de Cariri e de cada empreendedor que acredita no seu sonho”, afirmou.

O prefeito Tetin também celebrou o reconhecimento e reforçou a importância da iniciativa para o desenvolvimento econômico do município. “Esse Selo Ouro mostra que estamos no caminho certo. Quero parabenizar a servidora Ceila Abreu pelo trabalho dedicado e comprometido que tornou essa conquista possível. Essa premiação também é fruto da parceria sólida com o Sebrae, que tem sido fundamental para fortalecer nossas ações. Nossa gestão tem compromisso com quem gera emprego, renda e movimenta a economia local. Investir no empreendedor é investir no desenvolvimento de Cariri, e vamos continuar trabalhando para ampliar oportunidades e fortalecer ainda mais nossos pequenos negócios”, destacou.

Durante o evento, que também sediou o Encontro Estadual da Rede Estendida, especialistas alinharam estratégias para aprimorar a orientação e o suporte oferecido aos empreendedores em todo o Estado. Segundo o Sebrae, a articulação entre os municípios e a instituição é um vetor essencial para a expansão econômica regional, integrando políticas públicas, orientação técnica e soluções estruturadas.

Com o Selo Ouro, Cariri se posiciona como referência em atendimento ao empreendedor no Tocantins, reafirmando o compromisso da gestão municipal com inovação, eficiência e desenvolvimento sustentável.

A conquista vai além de um troféu: representa a consolidação de um ambiente mais favorável aos negócios, mais oportunidades para a população e um futuro econômico mais promissor para o município.