Detento de Cariri conquista primeiro lugar em três cursos universitários por meio do Enem

Na última edição do Sistema de Seleção Unificada (Sisu), um custodiado da Unidade de Tratamento Penal do Cariri alcançou um feito notável ao garantir o primeiro lugar em Engenharia Florestal na UFT. Essa conquista não se limitou a uma instituição de ensino, pois o candidato também foi aprovado em Engenharia Elétrica na Uninter e Agronomia pela Uniasselvi, por meio do Prouni, competindo com estudantes de todo o país.

Para o reeducando M.P.M., estudar de 3 a 6 horas por dia fez ele entender que o esforço dele teve resultado. “A importância desse avanço para mim é tao grande que chega a ser imensurável. Sempre acreditei no decorrer dos meus estudos que a cultura e a educação são elementos indispensáveis para a plena formação do indivíduo. E através disso, estou indo em busca da minha plenitude. Além disso, após tantas revoluções que ocorreram no mundo, principalmente após a revolução técnica, científica e informacional, a qualificação profissional tornou-se uma necessidade para que possamos ingressar no mercado de trabalho,” enfatizou.

O custodiado já está matriculado no curso de Engenharia Florestal na UFT de Gurupi, com base na sua afinidade com a área. Essa decisão, representa um grande passo para sua reintegração à sociedade.

Foco e estratégia

A Unidade de Tratamento Penal do Cariri, com foco na ressocialização, implementou estratégias para apoiar a qualificação dos custodiados por meio do ensino superior. Fornecendo materiais de estudo, como livros e apostilas, e garantindo acesso à biblioteca sempre que necessário. Dessa forma, a instituição busca criar oportunidades para que os custodiados se dediquem aos estudos, promovendo, uma transformação positiva em suas vidas. E este caso de sucesso destaca a eficácia dessas iniciativas na busca pela reintegração social através da educação.

O gestor da Unidade, Marcos Porto, ressaltou que tem feito tudo o possível para promover a educação na Unidade. “É muito relevante fazer com que a educação seja promovida, pois executamos um direito previsto na Lei de Execução Penal, possibilitamos a remição da pena pela leitura e garantimos que os custodiados tenham um retorno eficaz à sociedade”, concluiu.