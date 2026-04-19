Polo Logístico: Localização estratégica atrai investimentos milionários para Cariri do Tocantins

​por Wesley Silas

O trecho da rodovia BR-153 que compreende o município de Cariri consolida-se como um dos principais eixos de investimentos para o agronegócio regional. A infraestrutura logística tem atraído empresas de grande porte, com destaque para a construção de armazéns modernos destinados ao beneficiamento de arroz e soja.

​Entre os investimentos recentes, ressalta-se o aporte de R$ 26 milhões do Grupo Terra Boa. Segundo o CEO da companhia, Marcelo Dominici, os recursos — oriundos de capital próprio — foram aplicados na expansão da capacidade de armazenamento local. Somam-se a esse cenário a instalação de novos postos de combustíveis e a consolidação da indústria Fazendão, que realizou recentemente a 4ª edição do Farm Day, evento que marcou o lançamento oficial da Agrotins 2026.

​Em entrevista ao Portal Atitude, o prefeito Elton Moreira (Tetin) destacou que o desenvolvimento econômico do município está diretamente ligado à sua posição geográfica privilegiada. Cariri é cortada pela BR-153, uma das principais artérias rodoviárias do país, e possui proximidade estratégica com a BR-242, que conecta o Tocantins ao estado da Bahia. Além disso, a região beneficia-se da integração com o Pátio Multimodal da Ferrovia Norte-Sul.

​”Cariri consolidou sua vocação econômica devido ao posicionamento às margens da Belém-Brasília. O município oferece um ponto logístico favorável, potencializado pela intersecção com a BR-242, o que facilita o escoamento de produção para diversos estados”, afirmou o gestor.

​ Logística e o protagonismo do Agronegócio

​A ascensão de Cariri no cenário econômico estadual não é obra do acaso, mas sim o resultado da convergência entre infraestrutura e a expansão da fronteira agrícola. No momento em que o agronegócio assume o papel central no PIB do Tocantins, a logística de transportes torna-se o diferencial competitivo mais valioso de um município.

​Os três pilares da logística em Cariri:

​Intermodalidade: A proximidade com o Pátio da Ferrovia Norte-Sul permite que o grão produzido ou armazenado na região chegue aos portos com custos de frete reduzidos em comparação ao transporte exclusivamente rodoviário.

​Capilaridade Regional: A BR-242 funciona como um corredor transversal indispensável, permitindo que a produção do oeste baiano e do leste tocantinense flua com eficiência para os centros de processamento em Cariri.

​Segurança para Investimentos: O aporte de R$ 26 milhões de grupos privados, como o Terra Boa, sinaliza ao mercado que a região possui segurança jurídica e viabilidade técnica para operações de longo prazo.

​Em suma, Cariri deixa de ser apenas um ponto de passagem na BR-153 para se tornar um hub de serviços e armazenamento. Para o Tocantins, que busca industrializar sua produção primária, a transformação de Cariri em um polo de verticalização do agronegócio é um passo fundamental para a sustentabilidade econômica da região sul do estado.