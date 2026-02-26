Prefeito de Cariri destaca compromisso com políticas públicas para Mulheres e Educação em agenda do Governador em Gurupi

Por Wesley Silas

Nesta quinta-feira, 26, o governador Wanderlei Barbosa esteve em Gurupi, onde cumpriu uma agenda importante para a região Sul do Tocantins, destacando duas grandes ações que envolvem diretamente o município de Cariri: a inauguração da Casa da Mulher Tocantinense, que vai atender toda a região Sul, e a entrega das premiações PROFE Municípios, Escola que Transforma e SAETO, em reconhecimento aos avanços educacionais da cidade.

A Casa da Mulher Tocantinense em Gurupi, primeira do Estado, simboliza um grande avanço na proteção e acolhimento das mulheres tocantinenses do Sul do Tocantins. O prefeito de Cariri, Tetin, falou com entusiasmo sobre o fortalecimento das políticas públicas voltadas para as mulheres em sua cidade e na região, destacando que a Casa representa uma vitória para todas as mulheres. “Na nossa gestão implantamos a Secretaria Municipal da Mulher, e a inauguração da Casa da Mulher em Gurupi é um marco que irá refletir em toda a nossa região. Como prefeito de Cariri, sei da importância dessa estrutura para o fortalecimento das políticas públicas de proteção à mulher. Estamos unidos com o Governo do Estado para garantir que nossas mulheres tenham sempre um ambiente seguro e acolhedor, com a dignidade que merecem. Parabéns ao nosso governador e à nossa secretária estadual da Mulher por fortalecer esse serviço na nossa região,” afirmou o prefeito Tetin.

A Secretaria Municipal de Assistência Social e primeira-dama de Cariri, Ana Paula Carvalho, também expressou sua alegria com a inauguração, ressaltando que a Casa da Mulher é um passo significativo para garantir mais proteção e autonomia às mulheres da região. “A Casa da Mulher é uma conquista importante para todas as mulheres do Tocantins, e especialmente para as mulheres de nossa região. Como primeira-dama, me sinto realizada em ver esse avanço e sei que é um reflexo do trabalho sério do nosso governador e das lideranças comprometidas com a causa,” destacou Ana Paula Carvalho.

Durante a agenda, a secretária municipal da Mulher e Cidadania, Katielle Rodrigues, ressaltou que a parceria entre a Prefeitura e o Governo do Estado tem sido fundamental para promover a assistência necessária para as mulheres, garantindo que o atendimento social se amplie, com mais recursos e estruturas para acolher e proteger as vítimas de violência. “A Casa da Mulher Tocantinense traz para nossa região uma rede de proteção robusta. Estamos trabalhando para garantir que todas as mulheres tenham o suporte necessário, e com o apoio do Governo do Estado, vamos conseguir expandir essas ações ainda mais,” disse Katielle Rodrigues.

Além disso, a vice-prefeita de Cariri, Ivonete Pereira, que também esteve presente, destacou o papel da parceria entre as esferas municipal e estadual no fortalecimento da assistência social e na construção de um futuro mais seguro para as mulheres. “A inauguração da Casa da Mulher é um grande passo para fortalecer a rede de apoio às mulheres tocantinenses. Como vice-prefeita, me sinto honrada em fazer parte dessa transformação e de uma gestão que se preocupa com o bem-estar das nossas mulheres,” afirmou Ivonete Pereira.

Educação

Além da inauguração da Casa da Mulher Tocantinense, a agenda do governador também foi marcada pela cerimônia de entrega das premiações PROFE Municípios, Escola que Transforma e SAETO, onde Cariri foi reconhecida pelos avanços na educação. Micheline Almeida, secretária municipal de Educação, participou da cerimônia e ressaltou o compromisso contínuo da administração com a melhoria da educação no município. Ela foi acompanhada de Solange Santana, articuladora do programa Alfabetiza Mais Tocantins, e dos formadores Ana Cléia Mota, Helder Costa e Gizilene Gomes, que também representaram Cariri na cerimônia.

“A educação é um pilar fundamental para o desenvolvimento de qualquer município. E, em Cariri, seguimos avançando, promovendo qualidade de ensino e garantindo que nossas crianças tenham um futuro melhor. Estamos muito orgulhosos dessa conquista e seguimos trabalhando para mais resultados como este,” afirmou Micheline Almeida.

Com essas ações, o município de Cariri reafirma seu compromisso com o fortalecimento de políticas públicas, tanto para as mulheres quanto para a educação, evidenciando uma gestão voltada para o bem-estar e o futuro de sua população.

“Nosso objetivo é construir um futuro melhor para todos os cidadãos de Cariri. Estamos avançando, em parceria com o Governo do Estado, para garantir mais dignidade, segurança e oportunidades para todos,” concluiu o prefeito Tetin.

A agenda do governador finalizou com a entrega da reforma da quadra de esportes da Escola Joaquim Pereira da Costa, também em Gurupi. A caravana de Cariri contou com a presença do vereador Kauan Sande, servidores e comunidade.