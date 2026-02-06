Prefeitura de Cariri intensifica recuperação de estradas vicinais e garante atendimento a todas as regiões do município

Por Redação

A Prefeitura de Cariri do Tocantins, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura Rural, segue firme com os trabalhos de recuperação das estradas vicinais, garantindo melhores condições de tráfego, mais segurança no transporte escolar e mais qualidade de vida para os produtores rurais e moradores da zona rural.

Atualmente, as equipes atuam nas rotas Cariri–Gurupi, além das vicinais que atendem as regiões do Sertão do Angical, Mariquinha, Lupércio e Balisa. As ações fazem parte de um cronograma contínuo, que prevê o atendimento de todas as regiões do município, levando melhorias de forma organizada e planejada.

O prefeito de Cariri, Tetin, destacou a importância dos serviços para o desenvolvimento do município. “Cuidar das estradas vicinais é cuidar das pessoas. É garantir que nossos estudantes tenham segurança no deslocamento, que os produtores consigam escoar sua produção e que as famílias tenham acesso digno às suas comunidades. A nossa gestão tem compromisso com o campo e trabalha para que todas as regiões de Cariri sejam atendidas”, destacou.

O secretário municipal de Infraestrutura Rural, Warlen Moreira, reforçou que os trabalhos seguem um planejamento técnico. “Temos um cronograma definido que vai atender todas as regiões do município. As frentes de trabalho estão priorizando as rotas escolares e os trechos mais utilizados, mas todas as comunidades serão contempladas. O objetivo é garantir trafegabilidade, segurança e melhores condições de acesso para todos”, detalhou.

Os serviços incluem patrolamento, nivelamento e recuperação de trechos danificados, fortalecendo a mobilidade rural e contribuindo diretamente para o desenvolvimento econômico e social do município.

Com trabalho contínuo e planejamento, a Prefeitura de Cariri reafirma seu compromisso com o desenvolvimento do campo e segue construindo uma nova história, com mais infraestrutura e dignidade para quem vive e produz no município.