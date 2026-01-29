Carlos Júnior articula e Câmara de Palmas aprova LOA 2026 e PPA 2026–2029

Por Redação

A articulação política conduzida pelo secretário-chefe do Gabinete do Prefeito, Carlos Júnior, foi decisiva para a aprovação da Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2026 e do Plano Plurianual (PPA 2026–2029) durante sessões extraordinárias realizadas na tarde desta quinta-feira, 29, na Câmara Municipal de Palmas.

O diálogo direto e contínuo com os vereadores garantiu a construção de consensos em torno das matérias consideradas estratégicas para o futuro do município.

A LOA aprovada estima uma receita total de R$ 2,7 bilhões para o exercício de 2026, com prioridade para áreas essenciais da administração pública. Educação, Saúde e Infraestrutura concentram 57,76% do orçamento previsto, com investimentos de R$ 835,6 milhões, R$ 501,4 milhões e R$ 226 milhões, respectivamente.

Além do orçamento anual, os parlamentares aprovaram o PPA 2026–2029, que estabelece as diretrizes e metas da gestão municipal para os próximos quatro anos, sob o tema “O Futuro em Nossas Mãos”. O plano está estruturado em três eixos estratégicos: Capital da Justiça Social, Capital da Economia do Futuro e Capital da Governança e Resultados, consolidando o planejamento de médio prazo da Prefeitura de Palmas.