Cartão de visitas: Nova iluminação da BR-242 transforma entrada de Gurupi e impulsiona lazer

Por Wesley Silas

A fisionomia urbana de Gurupi passou por uma transformação radical nos últimos anos, e o símbolo mais visível dessa mudança é a claridade que agora ocupa as ruas e avenidas após o pôr do sol. Na tarde desta segunda-feira (05), a prefeita Josi Nunes entregou a nova iluminação da BR-242, no trecho que conecta a saída para o município de Peixe à Subestação de Furnas, fechando um ciclo estratégico de investimentos em infraestrutura e segurança.

“São 161 luminárias e seis transformadores no valor de R$ 1,1 milhão com recurso próprio que vem do pagamento dos nossos impostos”.

O projeto, que contempla cerca de 6 quilômetros de extensão, recebeu a instalação de 161 luminárias de LED e seis transformadores exclusivos. Com um investimento de R$ 1,1 milhão proveniente de recursos próprios do município, a obra não apenas melhora a estética da entrada da Capital da Amizade, mas reforça a segurança para motoristas e pedestres que circulam pela região.

Fim do escuro na entradas e nas e saídas da cidade

Em entrevista exclusiva ao Portal Atitude, a prefeita Josi Nunes relembrou o cenário encontrado no início de sua gestão, em 2021, quando os acessos à cidade sofriam com a precariedade da iluminação. A gestora enfatizou que a modernização é um dos pilares para atrair novos negócios e gerar empregos.

“Já inauguramos a iluminação do Setor Pedroso até o Águas Claras (saída para Dueré), do Setor Campo Belo até o Aeroporto e do Setor Vila Nova até o Parque Agroindustrial. Faltava este trecho de 6 quilômetros, da Vila São José até Furnas. É uma obra que traz segurança, estimula o esporte e melhora a qualidade de vida da nossa gente”, declarou a prefeita.

As Regiões estratégicas beneficiadas

A transição para a tecnologia LED em Gurupi foi planejada para cobrir os principais eixos logísticos e bairros periféricos, garantindo que o desenvolvimento chegasse às extremidades da cidade:

Eixo BR-242 (Leste): Conexão vital entre a Vila São José e a Subestação de Furnas.

Eixo Saída para Dueré (Oeste): Do Setor Pedroso ao Residencial Águas Claras.

Eixo Aeroporto (Sul): Do Setor Campo Belo às imediações do Aeroporto Comandante Jacinto Nunes.

Eixo Industrial (Norte): Do Setor Vila Nova ao Parque Agroindustrial de Gurupi (PAIG).

Eficiência e atração de investimentos

De acordo com a gestão municipal, Gurupi atingiu a marca de 18 mil pontos de iluminação, tornando-se 100% LED. A escolha tecnológica não é por acaso: as lâmpadas de LED consomem até 80% menos energia que as antigas de vapor de sódio, gerando economia imediata aos cofres públicos.

Josi Nunes destacou que a iluminação impacta diretamente na percepção de quem transita pela rodovia — um fluxo intenso de viajantes do Nordeste, Centro-Oeste e Sudeste. “As pessoas que passam por Gurupi elogiam, porque a iluminação e a limpeza são o cartão de visitas. Nossa cidade desponta como um destino para quem quer morar no Tocantins”, afirmou, revelando ainda que estuda a implantação de portais nas entradas da cidade.

Ao finalizar, a prefeita reforçou a importância da arrecadação municipal, como o IPTU, e das parcerias políticas com a bancada federal (Deputado Carlos Gaguim, Senadores Dorinha e Eduardo Gomes) e o Governo do Estado para viabilizar o volume de obras em execução.

A prefeita também reforça essa ideia ao destacar que a colaboração da comunidade é essencial para o desenvolvimento da cidade: