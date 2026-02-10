Casa de Apoio Nova Esperança celebra três anos oferecendo acolhimento e dignidade a milhares de tocantinenses

Projeto idealizado pelo deputado Eduardo Fortes já recebeu mais de 20 mil pessoas e se consolida como uma das iniciativas sociais mais importantes do Estado

Por Wesley Silas A Casa de Apoio Nova Esperança, idealizada pelo deputado estadual Eduardo Fortes, completou três anos nesta terça-feira (10) e reafirma seu papel como um dos projetos humanitários mais significativos do Tocantins. Localizada em Gurupi, a unidade oferece, gratuitamente, hospedagem, alimentação, apoio emocional e dignidade a pacientes e acompanhantes que precisam permanecer na cidade para tratamentos médicos ou para acompanhar familiares internados no Hospital Regional de Gurupi (HRGUR).

Desde sua criação, mais de 20 mil pessoas já passaram pelo local — muitas vindas de municípios distantes e até de outros Estados. Para quem enfrenta a angústia de um diagnóstico, a incerteza de um tratamento e o impacto de estar longe de casa, a Casa se tornou um abrigo físico e emocional.

Um serviço que mudou a realidade de quem busca tratamento

A coordenadora da unidade, Kênia Cristina, que está à frente do trabalho desde a inauguração, relata que a demanda sempre foi maior do que muitos imaginavam.

“Hoje a gente se pergunta onde ficavam tantas pessoas antes da Casa existir. Já recebemos gente de Agustinópolis, Dianópolis e até mães que ficam aqui há mais de um ano acompanhando filhos internados. Tem dias em que atendemos mais de 100 pessoas. A gratidão deles é o que nos motiva todos os dias. Tenho carinho profundo por este lugar e por cada história que passa por aqui”, disse.

A Casa acolhe diariamente pessoas em situação de vulnerabilidade que dependem do SUS e não têm condições de custear hospedagem e alimentação durante o período de tratamento.

Projeto nasceu do compromisso social

As ações que deram origem à Casa Nova Esperança começaram quando Eduardo Fortes ainda era vereador em Gurupi. Desde então, o parlamentar manteve atuação contínua na área social, ampliando iniciativas voltadas ao cuidado humanizado com pacientes e familiares.

Em mensagem gravada para a equipe, Fortes agradeceu o empenho dos colaboradores e destacou o caráter coletivo da iniciativa.

“Sou grato a Deus, aos parceiros e a todos que acreditaram no projeto desde o início. A Casa de Apoio tem feito diferença na vida de milhares de pessoas em todo o Estado”, afirmou o deputado.