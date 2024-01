Casamento Comunitário: Após grande sucesso da 1º edição diretora do Instituto Gratidão Tocantins Alline Moreira protocola pedido de nova cerimônia para 100 casais

Por Redação

Após o grande sucesso do primeiro casamento comunitário, que marcou o mês de junho de 2023 com emoções e celebração, a diretora do Instituto Gratidão Tocantins (IGT), Alline Moreira, deu continuidade ao projeto ao protocolar nesta sexta-feira, 05, um novo ofício para a realização do evento em 2024.

A expectativa é unir mais 100 casais no sagrado matrimônio. O cartorário Ricardo Alves Rodrigues, do Cartório de Registro Civil de Pessoas Naturais de Gurupi-TO, recebeu a diretora dando início aos preparativos para a grande celebração.

Em 2023, o Deputado Gutierres Torquato e a diretora do IGT, Alline Moreira, proporcionaram uma noite memorável para celebrar o amor das 200 pessoas que subiram ao altar. A cerimônia não se limitou apenas ao matrimônio; a organização do evento surpreendeu os participantes com a apresentação da banda nacional Babado Novo.

Além da cerimônia em si, a equipe de organização do evento se dedicou a proporcionar uma experiência completa para as 100 noivas. Em parceria com a Secretaria de Assistência Social do Tocantins, o dia da noiva no IGT contou com designer de sobrancelhas e profissionais especializados em cabelo e maquiagem.

A expectativa para o Casamento Comunitário de 2024 é muito grande, prometendo superar as emoções vividas no ano anterior. Para mais informações, os interessados podem procurar o Instituto Gratidão Tocantins, localizado na av Paraná, entre as ruas 5 e 6, em Gurupi-TO. Vc