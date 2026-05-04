Resgate da Alma chega à 10ª edição e reúne 75 homens em Palmas, consolidando projeto de transformação social e espiritual

Palmas (TO) — Em sua 10ª edição, o projeto Resgate da Alma reuniu 75 homens neste fim de semana na capital tocantinense, consolidando-se como uma das principais iniciativas de impacto social e espiritual da região. Promovido pelo Instituto Nação Rap, o encontro foi marcado por uma programação intensa, com ministrações, momentos de reflexão e testemunhos que evidenciam o alcance e a relevância da ação ao longo dos anos.

Mais do que um número simbólico, a décima edição representa um marco na trajetória do projeto, que nasceu de forma simples e, com o passar do tempo, ganhou força, estrutura e reconhecimento. Ao completar esse ciclo, o Resgate da Alma reafirma seu propósito de alcançar vidas, especialmente homens que enfrentam desafios sociais, emocionais e espirituais, oferecendo um ambiente de acolhimento, transformação e recomeço.

Entre os convidados, estiveram nomes conhecidos do rap nacional que hoje atuam na fé cristã, como Mano Reco, Tom Calvário e Pateta Código 43. Também participaram líderes religiosos de outros estados, como o pastor Leandro e o pastor Eduardo, reforçando o caráter nacional do encontro e a conexão entre diferentes realidades do país.

Durante os dias de programação, os participantes vivenciaram uma verdadeira imersão, com atividades voltadas ao fortalecimento espiritual, à restauração de vínculos familiares e à reconstrução de valores. A proposta do projeto vai além do momento do evento: busca gerar impactos duradouros na vida dos participantes, refletindo diretamente em suas famílias e comunidades.

A importância desta edição também está ligada ao amadurecimento do projeto. Se nas primeiras edições o desafio era estruturar e manter a iniciativa, hoje o Resgate da Alma se sustenta por meio de uma rede de apoio formada por voluntários, parceiros e pessoas que acreditam no propósito. Esse crescimento demonstra não apenas organização, mas credibilidade construída ao longo do tempo.

Idealizador do projeto, Bruno Mendes destacou o significado especial deste momento. “Chegar à décima edição é algo que carrega muita história. No início, era tudo muito simples, feito com esforço e fé. Hoje, ver 75 homens sendo impactados mostra que o projeto cresceu, mas o propósito continua o mesmo: transformar vidas. Essa edição tem um peso diferente, porque mostra que estamos no caminho certo e que ainda temos muito a fazer”, afirmou.

Criado em Palmas, o Resgate da Alma integra as ações do Instituto Nação Rap, que atua com projetos sociais voltados à inclusão, ao esporte e à cultura, atendendo centenas de jovens na capital. A décima edição não apenas celebra uma trajetória, mas aponta para o futuro, com a expectativa de expansão do projeto e o fortalecimento de uma rede de transformação que ultrapassa os limites do evento e alcança a sociedade como um todo.