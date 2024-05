Casamento Comunitário do Instituto Gratidão Tocantins acontece nesse sábado com show de Solange Almeida e doações para RS

Por Redação

Neste sábado, dia 18 de maio, a cidade de Gurupi se prepara para vivenciar um dos momentos mais emocionantes do ano: o Casamento Comunitário do Instituto Gratidão Tocantins. Idealizado pelo Deputado Gutierres Torquato, o evento promete celebrar o amor e a união de 100 casais da região.

Além da cerimônia de casamento, que será realizada no Recanto dos Ipês às 19h, o evento contará com um grande show da renomada artista nacional Solange Almeida. O espetáculo, aberto ao público, acontecer em frete ao Recanto dos Ipês e será uma oportunidade única para os moradores de Gurupi desfrutarem de uma noite de muita música e entretenimento.

Mas, o Casamento Comunitário vai além da celebração do amor entre os casais. Em um gesto de solidariedade, o Instituto Gratidão Tocantins lançou uma campanha de arrecadação de alimentos não perecíveis, que serão destinados às vítimas das recentes tragédias causadas pelas chuvas no Rio Grande do Sul. A população de Gurupi é convidada a contribuir levando alimentos no dia do evento e assim fazer a diferença na vida dos nossos irmãos gaúchos.