CDL Palmas empossa nova diretoria para o triênio 2026–2028 e reforça compromisso com o fortalecimento do comércio

Posse Diretoria CDL Palmas Triênio 2026 – 2028 A Cerimônia de Posse da nova diretoria da Câmara de Dirigentes Lojistas de Palmas (CDL Palmas) foi marcada por prestígio, representatividade e espírito de renovação. O evento reuniu autoridades, empresários, lideranças políticas e representantes de diversas entidades de classe, consolidando a força institucional da CDL como uma das principais vozes do setor produtivo da Capital.

Entre as autoridades presentes, destacaram-se o secretário de Indústria, Comércio e Serviços do Tocantins, Milton Neris, representando o governador Wanderlei Barbosa, e o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Empreendedorismo, Henrique Nesello, representando o prefeito de Palmas, Eduardo Siqueira Campos, reforçando a parceria entre o poder público e a entidade lojista em prol do crescimento econômico da cidade.

Um dos momentos especiais da noite foi a mensagem do presidente da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL), José César da Costa, que parabenizou a CDL Palmas pelo trabalho desenvolvido e reforçou a integração do sistema lojista em nível nacional.

Homenagem à história da entidade

A CDL Palmas também prestou homenagem aos ex-presidentes que ajudaram a construir a trajetória da instituição desde 1993. Cada nome foi lembrado como parte fundamental do crescimento da entidade, reconhecendo o legado de dedicação e voluntariado que consolidou a CDL como uma das principais forças do comércio palmense.

“Se o presente é forte, é porque o passado foi edificado por grandes líderes”, destacou a organização durante o tributo.

A solenidade proporcionou um momento de reconhecimento da trajetória construída ao longo de mais de três décadas de atuação da CDL Palmas, relembrando conquistas, avanços e a contribuição decisiva da entidade para o fortalecimento do comércio local, geração de empregos e desenvolvimento empresarial. Ao mesmo tempo, abriu espaço para projetar o futuro, com novas metas, inovação e ampliação de serviços aos associados.

Diretoria empossada e novas parcerias

Durante o evento, foi oficialmente empossada a diretoria que conduzirá a entidade no triênio 2026–2028, sob a presidência de Francisco Arinaldo Nunes de Brito, que assume o cargo com o compromisso de dar continuidade ao trabalho realizado pela gestão anterior e imprimir ainda mais dinamismo às ações da instituição.

Em seu pronunciamento, o presidente destacou o sentimento de responsabilidade e desafio, mas também de coragem e união:

“Recebemos a CDL com uma história sólida e um legado importante construído por grandes líderes. Nosso compromisso é fortalecer ainda mais esse trabalho, ampliar resultados e atuar lado a lado com o empresariado para que o comércio de Palmas cresça no mesmo ritmo que a cidade. Estamos prontos para enfrentar os desafios e construir novas conquistas.”

Outro momento relevante da noite foi a assinatura do contrato de parceria com o Conselho Regional de Farmácia do Tocantins, que passa a contar com os serviços da CDL para recuperação de inadimplentes e higienização de dados, ampliando a atuação da entidade também junto a conselhos profissionais e fortalecendo soluções de inteligência de crédito.

A nova gestão é formada por empresários e lideranças com ampla experiência, reunindo diferentes áreas estratégicas para potencializar resultados. Compõem a diretoria: Diretoria CDL Palmas – Triênio 2026–2028

Presidente

Francisco Arinaldo Nunes de Brito

1ª Vice-Presidente

Maria de Fátima de Jesus

2º Vice-Presidente

Fabiano Roberto Matos do Vale Filho

1ª Diretora Administrativa e Financeira

Aleni Coelho Velozo

2º Diretor Administrativo e Financeiro

Juliano Leonardo Meurer

1ª Secretária

Maria Moura Guimarães

2ª Secretária

Joelma Calixto de Barros

1º Diretor de SPC Brasil

Ivan Ricardo Naves Inacio

2º Diretor de SPC Brasil

Antônio Rodrigues de Faria

1ª Diretora de Relações Institucionais e Governança

Marcia Germana Alves de Araújo Lobo

2º Diretor de Relações Institucionais e Governança

Juarez Pereira Rodrigues Junior

1º Diretor de Parcerias

Welton Mendes da Costa

2º Diretor de Parcerias

Valdemar do Carmo Pereira

Diretor de Patrimônio

Henrique Lázaro Lopes Cardoso

Conselho Fiscal

Claudio Oliveira Rocha

Conselho Fiscal

Adailton Noleto Pereira

Conselho Fiscal

Gilberto Vieira Fernandes

Conselho Fiscal Suplente

Antônio Davi Goveia Junior

Diretoria CDL Jovem

Mariene da Silva Martins Portilho

Conselho Consultivo

Valter Borges

Conselho Consultivo

José Maria Rodrigues

Conselho Consultivo

Amilson Álvares

Conselho Consultivo

Volnei Luiz Lauxen

Conselho Consultivo

Idan Miguel da Cunha

Conselho Consultivo

Ernani Soares de Siqueira

Conselho Consultivo

Silvio Portilho da Cunha

Conselho Consultivo

Cleide Brandão Alvarenga

Conselho Consultivo

Antônio Davi Goveia

Conselho Consultivo

Silvan Marcos Portilho

Compromisso renovado

A noite foi concluída em clima de confraternização, celebrando não apenas a posse de uma nova gestão, mas a continuidade de um trabalho coletivo em prol do desenvolvimento econômico de Palmas.

Com mais de três décadas de atuação, a CDL Palmas reafirma seu papel como protagonista na defesa do comércio, apoiando empresários, gerando oportunidades e contribuindo para o crescimento sustentável da cidade.