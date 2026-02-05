CDL Palmas empossa nova diretoria para o triênio 2026–2028 e reforça compromisso com o fortalecimento do comércio

Por Redação
Posse Diretoria CDL Palmas Triênio 2026 – 2028 A Cerimônia de Posse da nova diretoria da Câmara de Dirigentes Lojistas de Palmas (CDL Palmas) foi marcada por prestígio, representatividade e espírito de renovação. O evento reuniu autoridades, empresários, lideranças políticas e representantes de diversas entidades de classe, consolidando a força institucional da CDL como uma das principais vozes do setor produtivo da Capital.
Entre as autoridades presentes, destacaram-se o secretário de Indústria, Comércio e Serviços do Tocantins, Milton Neris, representando o governador Wanderlei Barbosa, e o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Empreendedorismo, Henrique Nesello, representando o prefeito de Palmas, Eduardo Siqueira Campos, reforçando a parceria entre o poder público e a entidade lojista em prol do crescimento econômico da cidade.
Um dos momentos especiais da noite foi a mensagem do presidente da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL), José César da Costa, que parabenizou a CDL Palmas pelo trabalho desenvolvido e reforçou a integração do sistema lojista em nível nacional.
Homenagem à história da entidade
A CDL Palmas também prestou homenagem aos ex-presidentes que ajudaram a construir a trajetória da instituição desde 1993. Cada nome foi lembrado como parte fundamental do crescimento da entidade, reconhecendo o legado de dedicação e voluntariado que consolidou a CDL como uma das principais forças do comércio palmense.
“Se o presente é forte, é porque o passado foi edificado por grandes líderes”, destacou a organização durante o tributo.
A solenidade proporcionou um momento de reconhecimento da trajetória construída ao longo de mais de três décadas de atuação da CDL Palmas, relembrando conquistas, avanços e a contribuição decisiva da entidade para o fortalecimento do comércio local, geração de empregos e desenvolvimento empresarial. Ao mesmo tempo, abriu espaço para projetar o futuro, com novas metas, inovação e ampliação de serviços aos associados.
Diretoria empossada e novas parcerias
Durante o evento, foi oficialmente empossada a diretoria que conduzirá a entidade no triênio 2026–2028, sob a presidência de Francisco Arinaldo Nunes de Brito, que assume o cargo com o compromisso de dar continuidade ao trabalho realizado pela gestão anterior e imprimir ainda mais dinamismo às ações da instituição.
Em seu pronunciamento, o presidente destacou o sentimento de responsabilidade e desafio, mas também de coragem e união:
“Recebemos a CDL com uma história sólida e um legado importante construído por grandes líderes. Nosso compromisso é fortalecer ainda mais esse trabalho, ampliar resultados e atuar lado a lado com o empresariado para que o comércio de Palmas cresça no mesmo ritmo que a cidade. Estamos prontos para enfrentar os desafios e construir novas conquistas.”
Outro momento relevante da noite foi a assinatura do contrato de parceria com o Conselho Regional de Farmácia do Tocantins, que passa a contar com os serviços da CDL para recuperação de inadimplentes e higienização de dados, ampliando a atuação da entidade também junto a conselhos profissionais e fortalecendo soluções de inteligência de crédito.
A nova gestão é formada por empresários e lideranças com ampla experiência, reunindo diferentes áreas estratégicas para potencializar resultados. Compõem a diretoria: Diretoria CDL Palmas – Triênio 2026–2028
Presidente
Francisco Arinaldo Nunes de Brito
1ª Vice-Presidente
Maria de Fátima de Jesus
2º Vice-Presidente
Fabiano Roberto Matos do Vale Filho
1ª Diretora Administrativa e Financeira
Aleni Coelho Velozo
2º Diretor Administrativo e Financeiro
Juliano Leonardo Meurer
1ª Secretária
Maria Moura Guimarães
2ª Secretária
Joelma Calixto de Barros
1º Diretor de SPC Brasil
Ivan Ricardo Naves Inacio
2º Diretor de SPC Brasil
Antônio Rodrigues de Faria
1ª Diretora de Relações Institucionais e Governança
Marcia Germana Alves de Araújo Lobo
2º Diretor de Relações Institucionais e Governança
Juarez Pereira Rodrigues Junior
1º Diretor de Parcerias
Welton Mendes da Costa
2º Diretor de Parcerias
Valdemar do Carmo Pereira
Diretor de Patrimônio
Henrique Lázaro Lopes Cardoso
Conselho Fiscal
Claudio Oliveira Rocha
Conselho Fiscal
Adailton Noleto Pereira
Conselho Fiscal
Gilberto Vieira Fernandes
Conselho Fiscal Suplente
Antônio Davi Goveia Junior
Diretoria CDL Jovem
Mariene da Silva Martins Portilho
Conselho Consultivo
Valter Borges
Conselho Consultivo
José Maria Rodrigues
Conselho Consultivo
Amilson Álvares
Conselho Consultivo
Volnei Luiz Lauxen
Conselho Consultivo
Idan Miguel da Cunha
Conselho Consultivo
Ernani Soares de Siqueira
Conselho Consultivo
Silvio Portilho da Cunha
Conselho Consultivo
Cleide Brandão Alvarenga
Conselho Consultivo
Antônio Davi Goveia
Conselho Consultivo
Silvan Marcos Portilho
Compromisso renovado
A noite foi concluída em clima de confraternização, celebrando não apenas a posse de uma nova gestão, mas a continuidade de um trabalho coletivo em prol do desenvolvimento econômico de Palmas.
Com mais de três décadas de atuação, a CDL Palmas reafirma seu papel como protagonista na defesa do comércio, apoiando empresários, gerando oportunidades e contribuindo para o crescimento sustentável da cidade.