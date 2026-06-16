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terça-feira, 16 junho

Cidades

Cidade inteligente: Sistema de videomonitoramento com reconhecimento facial começa a ser implantado em Gurupi

Atitude TocantinsPor 4 minutos de leitura

Da Redação

A Prefeitura de Gurupi iniciou a implantação da infraestrutura de rede própria do projeto Cidade Inteligente, que interligará 89 prédios públicos por meio de fibra óptica de alta velocidade. O investimento total de R$ 14,1 milhões é resultado de um contrato de repasse entre a União Federal, via Ministério das Cidades, e conta com recursos de emenda parlamentar destinados pela ex-senadora Kátia Abreu, além da contrapartida do município.

Infraestrutura de Rede e Gestão Municipal

A gestão municipal estruturou o projeto em torno do “Cinturão Digital”, uma malha de fibra óptica que elimina a dependência de serviços externos de conectividade para a administração. A rede interliga secretarias, escolas e unidades de saúde ao Centro Administrativo, permitindo o tráfego de dados em alta performance e a centralização da gestão de serviços públicos.

O projeto utiliza a infraestrutura de postes já existente, otimizando o cronograma de obras e reduzindo o impacto no tráfego urbano durante a instalação dos cabos.

Vigilância Inteligente e Proteção de Dados

O sistema de segurança opera com 284 câmeras IP de alta definição distribuídas em pontos estratégicos e áreas de lazer. A tecnologia embarcada permite:

  • Reconhecimento Facial: Identificação de indivíduos em áreas de grande circulação.

  • Leitura de Placas (LPR): Monitoramento de veículos em tempo real, com capacidade de detecção de registros de furto ou roubo em deslocamentos de até 110 km/h.

  • Criptografia de Ponta a Ponta: Toda a transmissão de dados é protegida por firewalls e protocolos de segurança, em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).

As imagens e dados são processados em um Data Center próprio da Prefeitura, equipado com um Video Wall para acompanhamento em tempo real pelas forças de segurança.

“Nossa gestão tem como slogan ‘Capital da Amizade e do Futuro’. Estamos planejando a cidade para as próximas décadas, investindo em tecnologia, segurança, conectividade e inovação para melhorar a qualidade de vida das pessoas. O Cidade Inteligente é muito mais que uma obra tecnológica; é um projeto que integra saúde, educação, segurança e gestão pública, preparando Gurupi para continuar crescendo de forma moderna, eficiente e humana”, destacou a prefeita Josi Nunes. Lino Vargas – Secom Gurupi

Conectividade Pública e Parcerias

A viabilização do projeto Cidade Inteligente foi fundamentada na articulação entre a gestão municipal e o Governo Federal, com destaque para o aporte financeiro via emenda da ex-senadora Kátia Abreu. Além da segurança, a plataforma tecnológica serve como base para a Rede WIFIGPI, que disponibiliza internet gratuita em 19 praças, facilitando o acesso do cidadão a serviços digitais e informações públicas.

Autonomia tecnológica incomum para municípios de médio porte

A secretária municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação, Talita Ferreira, destacou que o início das obras representa a concretização de um projeto estratégico para o desenvolvimento de Gurupi. “Estamos dando início a uma transformação histórica. O Cidade Inteligente vai conectar escolas, unidades de saúde, secretarias e diversos serviços públicos em uma única rede de alta performance, garantindo mais eficiência administrativa, economia de recursos e melhor atendimento à população. É um projeto pensado para o presente, mas principalmente para preparar Gurupi para os desafios e oportunidades do futuro”, afirmou. Lino Vargas – Secom Gurupi

A implementação de uma rede própria de fibra óptica e um sistema de vigilância com IA coloca Gurupi em um patamar de autonomia tecnológica incomum para municípios de médio porte. A parceria com a esfera federal e o uso de emendas parlamentares demonstram uma estratégia de captação de recursos focada em infraestrutura de longo prazo. Contudo, a consolidação deste ecossistema exigirá que a gestão municipal mantenha rigor na governança dos dados coletados e garanta a atualização tecnológica contínua para que o investimento não se torne obsoleto diante da rápida evolução da inteligência artificial.

Estrutura do cidade inteligente começa a ser construída no Centro Administrativo da Prefeitura de Gurupi. Foto: Lino Vargas – Secom Gurupi
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