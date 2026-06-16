Cidade inteligente: Sistema de videomonitoramento com reconhecimento facial começa a ser implantado em Gurupi

Da Redação
A Prefeitura de Gurupi iniciou a implantação da infraestrutura de rede própria do projeto Cidade Inteligente, que interligará 89 prédios públicos por meio de fibra óptica de alta velocidade. O investimento total de
R$ 14,1 milhões é resultado de um contrato de repasse entre a União Federal, via Ministério das Cidades, e conta com recursos de emenda parlamentar destinados pela ex-senadora Kátia Abreu, além da contrapartida do município.
A gestão municipal estruturou o projeto em torno do “Cinturão Digital”, uma malha de fibra óptica que elimina a dependência de serviços externos de conectividade para a administração. A rede interliga secretarias, escolas e unidades de saúde ao Centro Administrativo, permitindo o tráfego de dados em alta performance e a centralização da gestão de serviços públicos.
O projeto utiliza a infraestrutura de postes já existente, otimizando o cronograma de obras e reduzindo o impacto no tráfego urbano durante a instalação dos cabos.
Vigilância Inteligente e Proteção de Dados
O sistema de segurança opera com 284 câmeras IP de alta definição distribuídas em pontos estratégicos e áreas de lazer. A tecnologia embarcada permite:
Reconhecimento Facial: Identificação de indivíduos em áreas de grande circulação.
Leitura de Placas (LPR): Monitoramento de veículos em tempo real, com capacidade de detecção de registros de furto ou roubo em deslocamentos de até 110 km/h.
Criptografia de Ponta a Ponta: Toda a transmissão de dados é protegida por firewalls e protocolos de segurança, em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).
As imagens e dados são processados em um Data Center próprio da Prefeitura, equipado com um Video Wall para acompanhamento em tempo real pelas forças de segurança.
Conectividade Pública e Parcerias
A viabilização do projeto Cidade Inteligente foi fundamentada na articulação entre a gestão municipal e o Governo Federal, com destaque para o aporte financeiro via emenda da ex-senadora Kátia Abreu. Além da segurança, a plataforma tecnológica serve como base para a Rede WIFIGPI, que disponibiliza internet gratuita em 19 praças, facilitando o acesso do cidadão a serviços digitais e informações públicas.
Autonomia tecnológica incomum para municípios de médio porte
A implementação de uma rede própria de fibra óptica e um sistema de vigilância com IA coloca Gurupi em um patamar de autonomia tecnológica incomum para municípios de médio porte. A parceria com a esfera federal e o uso de emendas parlamentares demonstram uma estratégia de captação de recursos focada em infraestrutura de longo prazo. Contudo, a consolidação deste ecossistema exigirá que a gestão municipal mantenha rigor na governança dos dados coletados e garanta a atualização tecnológica contínua para que o investimento não se torne obsoleto diante da rápida evolução da inteligência artificial.