Cidade inteligente: Sistema de videomonitoramento com reconhecimento facial começa a ser implantado em Gurupi

Da Redação A Prefeitura de Gurupi iniciou a implantação da infraestrutura de rede própria do projeto Cidade Inteligente, que interligará 89 prédios públicos por meio de fibra óptica de alta velocidade. O investimento total de R$ 14,1 milhões é resultado de um contrato de repasse entre a União Federal, via Ministério das Cidades, e conta com recursos de emenda parlamentar destinados pela ex-senadora Kátia Abreu, além da contrapartida do município.

Infraestrutura de Rede e Gestão Municipal

A gestão municipal estruturou o projeto em torno do “Cinturão Digital”, uma malha de fibra óptica que elimina a dependência de serviços externos de conectividade para a administração. A rede interliga secretarias, escolas e unidades de saúde ao Centro Administrativo, permitindo o tráfego de dados em alta performance e a centralização da gestão de serviços públicos.

O projeto utiliza a infraestrutura de postes já existente, otimizando o cronograma de obras e reduzindo o impacto no tráfego urbano durante a instalação dos cabos.

Vigilância Inteligente e Proteção de Dados

O sistema de segurança opera com 284 câmeras IP de alta definição distribuídas em pontos estratégicos e áreas de lazer. A tecnologia embarcada permite:

Reconhecimento Facial: Identificação de indivíduos em áreas de grande circulação.

Leitura de Placas (LPR): Monitoramento de veículos em tempo real, com capacidade de detecção de registros de furto ou roubo em deslocamentos de até 110 km/h.

Criptografia de Ponta a Ponta: Toda a transmissão de dados é protegida por firewalls e protocolos de segurança, em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).

As imagens e dados são processados em um Data Center próprio da Prefeitura, equipado com um Video Wall para acompanhamento em tempo real pelas forças de segurança.

Conectividade Pública e Parcerias

A viabilização do projeto Cidade Inteligente foi fundamentada na articulação entre a gestão municipal e o Governo Federal, com destaque para o aporte financeiro via emenda da ex-senadora Kátia Abreu. Além da segurança, a plataforma tecnológica serve como base para a Rede WIFIGPI, que disponibiliza internet gratuita em 19 praças, facilitando o acesso do cidadão a serviços digitais e informações públicas.

Autonomia tecnológica incomum para municípios de médio porte