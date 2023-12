Cinco mil pessoas serão beneficiadas com o Cartão Acolhe distribuindo pela pela Prefeitura de Gurupi

Por Redação

Alegria e esperança foram as marcas da noite desta terça-feira, 12, quando iniciou a entrega do cartão Acolhe Gurupi, um programa de transferência de renda às pessoas em situação de vulnerabilidade.

As primeiras entregas foram aos moradores dos setores Campo Belo e Parque das Acácias. Ao todo, 106 famílias receberam o cartão.

A prefeita de Gurupi, Josi Nunes, fala da alegria de iniciar a entrega deste benefício em dezembro, mês de celebração, de solidariedade.

”É uma Alegria muito grande porque justamente no mês de dezembro em que se comemora o Natal, nós estamos entregando esse grande benefício para nossa comunidade, que vai trazer segurança alimentar, ou seja, é o alimento que vai chegar na mesa de quem precisa todo mês, por meio deste cartão, no valor de 150”, ressaltou, completando que este benefício não vem sozinho está relacionado com o processo de capacitação, pois um membro da família beneficiada terá que participar de uma capacitação que será ofertada gratuitamente em parceria com o Sistema S. “O nosso objetivo é que as pessoas aprendam algo, se fortaleçam, saiam dessa situação”, disse, explanando que todo esse projeto aquece a economia, pois os contemplados comprarão nos supermercados locais.

A secretária de Assistência Social e Cidadania, Cristina Donato, reforça que o benefício vai contemplar mais de 5 mil pessoas e o valor do cartão equivale à compra de duas cestas básicas.

”As famílias contempladas passarão um Natal mais feliz, com alimento na mesa”, ressaltou.

O cartão foi entregue desbloqueado e mais de 20 supermercados estão credenciados. “Uma das nossas preocupações foi firmar a parceria em mercados de todos os setores para facilitar as compras. Lembrando que o cartão Acolhe Gurupi só pode ser usado para compra de itens alimentícios e material de limpeza”, explanou.

A diarista Fátima Pereira, moradora do setor Campo Belo, falou da alegria em receber o benefício. “Chegou em boa hora. Não tenho trabalho fixo, porque tenho um filho especial, então faço diárias quando dá certo e esse cartão vai nos permitir viver melhor”, disse.

Raquel da Silva, solteira, mãe de quatro crianças, sendo uma delas especial, também comemorou o recebimento. “As coisas não estão fáceis, porque fica complicado eu trabalhar com quatro crianças pequenas e uma que não pode ficar longe de mim porque é especial. Vivemos muito com a ajuda do CRAS e agora receber este cartão vai melhorar”, disse.

Cartão

O Cartão Acolhe Gurupi foi idealizado para minimizar as desigualdades sociais e capacitar as famílias gurupienses. Vai beneficiar mil famílias com o valor de R$ 150. Para garantir o cartão, um membro da família terá que fazer uma capacitação que será ofertada por meio de parceria entre a Prefeitura e o Sistema S. O cartão poderá ser utilizado apenas para compras de itens alimentícios e material de limpeza, em estabelecimentos cadastrados.