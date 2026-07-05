Colisão no rio Tocantins, em Peixe, mata homem próximo à Praia da Tartaruga

Da redação

Uma colisão entre duas embarcações no Rio Tocantins, no município de Peixe, deixou uma pessoa morta neste sábado. O acidente aconteceu nas águas próximas à Praia da Tartaruga, um dos trechos mais movimentados da região durante o período de veraneio.

Claudio Santos estava em uma das embarcações e ficou gravemente ferido com o impacto. Ele chegou a ser socorrido e levado para o hospital da cidade, mas não resistiu e morreu após dar entrada na unidade de saúde.

Após a colisão, duas pessoas envolvidas foram levadas para a delegacia de Peixe, onde prestaram depoimento às autoridades. Elas seguem à disposição da Polícia Civil, que instaurou inquérito para apurar as causas do acidente e definir responsabilidades. O corpo de Claudio Santos foi encaminhado ao IML para perícia.