Com 59 anos morando em Gurupi, Valdenor Babosa de Aguiar receberá o Título de Cidadão pela Câmara de Vereadores

Por Wesley Silas

Na Sessão Solene desta segunda-feira, dia 4, a Câmara Municipal de Gurupi homenageará Valdenor Barbosa de Aguiar, um dos pioneiros da cidade, concedendo-lhe o título de Cidadão Honorário Gurupiense. Aos 92 anos, Valdenor, que se mudou para Gurupi em 1965, foi fundamental na construção da cidade e na transmissão de valores e princípios às suas próximas gerações.

Valdenor, que chegou a Gurupi vindo de Pedro Afonso com sua esposa Aldinei (in memoriam), dedicou sua vida à família e à comunidade. Pai de duas filhas e quatro filhos, ele é exemplo de sabedoria e dedicação, lembrando os ensinamentos de Salomão no livro de Eclesiastes. Seus descendentes seguem carreiras nas áreas da construção civil, agronegócio, medicina, odontologia, direito e jornalismo, refletindo o legado bem-sucedido que ele construiu com Aldinei.

O vereador Zezinho da Lafiche, responsável pela iniciativa do título honorífico, destacou a vida de superação e trabalho de Valdenor. “Ele fez grandes sacrifícios para sustentar sua família, como nas longas viagens transportando gado de Goiás a Belém, um percurso de 40 dias feito a cavalo. Durante essas jornadas, sua esposa cuidava dos filhos em casa, sem as facilidades de comunicação de hoje em dia”, destacou Zezinho.

A trajetória de Valdenor é marcada por sua dedicação à agropecuária e à agricultura, com destaque para a produção de arroz na região de Gurupi na década de 1990. Sua história é um exemplo de vida e um testemunho de sua significativa contribuição para a comunidade local, recebendo merecidamente este reconhecimento.