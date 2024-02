Com apoio do deputado Eduardo Fortes APAE de Gurupi e Aliança tem parceria renovada com os projetos Cooperar e Horta Comunitária

Por Redação

Com o apoio do deputado estadual Eduardo Fortes, mais uma vez foi firmada parceria entre o Projeto Socioambiental Cooperar da Cooperativa dos Produtores de Carnes e Derivados de Gurupi (Cooperfrigu), e as Associações de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) dos municípios de Gurupi e Aliança. A renovação da parceria foi formalizada na manhã desta segunda, 19, durante reunião entre representantes das associações, a coordenadora do Projeto Socioambiental Cooperar, Andrea Stival, e o parlamentar.

Na oportunidade, também foi renovada a parceria entre as Apaes e o projeto social Horta Comunitária idealizado por Eudardo Fortes. “A APAE desenvolve um trabalho muito importante e precisa do apoio de todos”, destacou Eduardo Fortes informando que, por meio do projeto Horta Comunitária, as duas instituições recebem também doações de verduras, legumes e hortaliças.