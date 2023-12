Comunidade Acadêmica manifesta contrária à lista tríplice na escolha de reitor(a) e vice-reitor(a) da Unirg

Por Wesley Silas

A reitora da Universidade Unirg, Sara Falcão juntamente com o presidente da APUGSsind, presidente do DCE, presidente do Conselho de Entidade de Base, presidente do Centro Acadêmico de Direito e o presidente do Conselho Superior das Ligas Acadêmica manifestaram contra a Proposta de Emenda à Lei Orgânica do Município que regulamenta o modelo de eleições da Universidade de Gurupi (UNIRG) de autoria da Câmara Municipal com assinatura dos 15 vereadores e aprovada em primeiro turno. Juntos eles, os vereadores, defendem que os(as) próximos(as) reitor(a) e vice-reitor(a) serão escolhidos pelo(a) Chefe do Poder Executivo, a partir de lista tríplice composta pelo resultado das eleições.

Confira a íntegra da Proposta de Emenda à Lei Orgânica do Município.