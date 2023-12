Próximo reitor(a) da Unirg poderá ser escolhido pelo chefe do Executivo em lista tríplice com os nomes dos três melhores colocados na eleição

Por Wesley Silas

Seguindo exemplos de outras Universidades como a Universidade Estadual do Tocantins (UNITINS), em que o Governo do Estado do Tocantins nomeia os ocupantes dos cargos de Reitor(a) e de Vice-Reitor(a), após receber lista tríplice, foi votado e aprovado em primeiro turno na Câmara Municipal de Gurupi, a Proposta de Emenda à Lei Orgânica do Município que regulamenta o modelo de eleições da Universidade de Gurupi (UNIRG). Devito ao recesso na Câmara Municipal, a próxima votação deverá acontecer no mês de fevereiro de 2024.

A mudança na organização administrativa da Unirg, em especial, na questão da eleição para reitor(a) e vice-reitor(a) pegou de surpresa a comunidade acadêmica da instituição e está sendo alvo de debates e reuniões virtuais como uma que acontecerá às 19h desta quinta-feira, 21, no Google Meet.

Conforme o Artigo 127-E da Proposta de Emenda à Lei Orgânica do Município, o reitor(a) e vice-reitor(a) serão escolhidos pelo(a) Chefe do Poder Executivo, a partir de lista tríplice composta pelo resultado das eleições, com votação uninominal, contemplando o primeiro, seguindo e terceiro colocado, encaminhada pelo Conselho Superior ou outro órgão máximo de representação da Universidade.

A Universidade de Gurupi (UnirG) é uma Instituição Pública Municipal de Ensino Superior mantida pela Fundação UnirG, entidade de direito público. O que isso significa? Ela foi criadas em 1985, quando ainda se permitia uma instituição pública receber mensalidades, porém sem fins lucrativos.

Confira a íntegra da Proposta de Emenda à Lei Orgânica do Município.