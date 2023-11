Consórcio de Municípios do Sul do Tocantins anuncia R$ 1,8 milhão para realização de cerca 1500 cirurgias oftalmológicas

Por Redação

O Consórcio Público para o Desenvolvimento Regional do Tocantins Regiões Sul e Centro-Oeste (CODER-TO Sul Centro-Oeste) anunciou o montante de R$ 1,8 milhão para a realização de cerca de 1500 cirurgias eletivas, na área oftalmológica, aos Municípios que integram o Consórcio. O anúncio foi feito por prefeitos, nesta sexta-feira, 24, em encontro realizado no município de Santa Rita do Tocantins.

Recursos – Do montante, R$ 1 milhão serão oriundos de emenda parlamentar da senadora Professora Dorinha Seabra, que será repassado ao Governo do Estado, que por conseguinte, após aprovação de projeto na CIB (Comissão Intergestores Bipartide), repassará ao Consórcio neste ano. Ainda, R$850 mil serão oriundos de aporte dos Municípios consorciados. O montante geral possibilitará a realização de cerca de 1500 cirurgias oftalmológicas, sendo aproximadamente 80 cirurgias por Município. Ao todo, 18 cidades integram o CODER.

Amadurecimento – O prefeito de Talismã, Diogo Borges, revelou que os prefeitos dos Municípios que integram o CODER tem se reunido constantemente, e isso tem consolidado e fortalecido o consórcio. “Tivemos um amadurecimento e uma consolidação do Consórcio nos últimos meses, ampliando as discussões, integrando mais Municípios, desenvolvendo projetos e, principalmente, angariando recursos para programas fundamentais ao bem estar de nossas populações. Unidos somos mais fortes”, frisa Borges, que também preside a Associação Tocantinense de Municípios (ATM).

Ferramenta – A anfitriã do encontro, prefeita de Santa Rita do Tocantins, Neila Maria, a Neguinha do Restaurante, destacou a importância da união consorciada. “Hoje nós temos uma grande ferramenta de trabalho, principalmente os pequenos municípios. Para um município do nosso porte é muito difícil promover sozinho um programa que leve pequenas cirurgias a quem mais precisa”, disse a gestora, ao revelar que na comunidade, Poder Público e sociedade se reúnem para a realização de rifas e contribuições solidárias em favor de alguém que necessite de uma cirurgia. “Agora temos um consórcio que pensa e executa isso. Creio que esse projeto amadurecerá ainda mais e quem sabe também expandir para outras cirurgias”, disse.

Polos que realizarão as cirurgias – A intenção dos prefeitos é lançar ainda este ano, dia 18 de dezembro, em Cariri do Tocantins, o programa para as cirurgias oftalmológicas, e posteriormente iniciar as triagens em cada Município. As cirurgias serão realizadas nos polos de Dueré, Gurupi, Palmeirópolis, Paranã e Peixe.

Mais anúncios – Ainda durante o encontro, os prefeitos anunciaram a conquista de R$3 milhões para o Consórcio, a serem repassados em 2024, oriundos de emenda do senador Eduardo Gomes, que também garantiu uma van de passageiros ao Consórcio. Prefeitos pretendem também solicitar mais recursos aos parlamentares em 2024.

Municípios – Integram o CODER os municípios de Aliança do Tocantins, Araguaçu, Cariri do Tocantins, Crixás do Tocantins, Dueré, Figueirópolis, Formoso do Araguaia, Gurupi, Jaú do Tocantins, Palmeirópolis, Paranã, Peixe, Sandolândia, Santa Rita, São Salvador do Tocantins, São Valério do Tocantins, Sucupira e Talismã.