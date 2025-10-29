Corpo de colombiano que desapareceu após mergulhar no rio Tocantins é encontrado

da redação

O colombiano Henry Humberto Obando Gonzalez, de 45 anos, morreu afogado após mergulhar no Rio Tocantins enquanto tomava banho. Ele havia desaparecido há dois dias próximo de Itaguatins. O corpo foi encontrado a cerca de 70 quilômetros de distância, em uma praia na cidade de Sampaio, no norte do Tocantins.