Corpo de colombiano que desapareceu após mergulhar no rio Tocantins é encontrado

da redação
O colombiano Henry Humberto Obando Gonzalez, de 45 anos, morreu afogado após mergulhar no Rio Tocantins enquanto tomava banho. Ele havia desaparecido há dois dias próximo de Itaguatins. O corpo foi encontrado a cerca de 70 quilômetros de distância, em uma praia na cidade de Sampaio, no norte do Tocantins.
Henry teve o corpo resgatado na noite desta terça-feira (28). Segundo informações da Secretaria da Segurança Pública (SSP), ele estava no Brasil há 10 dias, acompanhado da esposa.
Em depoimento, a mulher contou que o marido decidiu tomar banho no Rio Tocantins, em Itaguatins, no domingo (26). Durante o mergulho, ele enfrentou dificuldades para sair da água, até que desapareceu completamente.