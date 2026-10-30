Criança é socorrida inconsciente após grave acidente entre caminhonete e caminhão na BR-153

da redação

Uma criança foi socorrida inconsciente após uma grave colisão entre uma caminhonete Chevrolet S10 LTZ e um caminhão na BR-153, no trecho entre Paraíso do Tocantins e Barrolândia, nesta sexta-feira (30). O acidente aconteceu no final da ponte, nas proximidades do Tatersal de Leilões, e mobilizou equipes de resgate e segurança. Com a força do impacto, a caminhonete ficou bastante danificada e ocupantes ficaram presos às ferragens. Outras três pessoas também ficaram feridas

De acordo com informações preliminares, a S10 seguia no sentido sul da rodovia, enquanto o caminhão trafegava no sentido norte. O Corpo de Bombeiros realizou os primeiros atendimentos e encaminhou a criança ao hospital. Até o momento, não foram divulgadas a idade da vítima nem informações atualizadas sobre seu estado de saúde.