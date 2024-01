Depois de problemas em licitações, Prefeitura de Gurupi inicia recapeamento em CBUQ em 15 km de vias estratégicas

O serviço de recapeamento asfáltico em CBUQ (Concreto Betuminoso Usinado a Quente) e de sinalização horizontal, em vias de grande movimento da região central foi anunciado para iniciar no mês de setembro, mas houve uma das empresas que participou do certame recorreu e atrasou o investimento de R$ 9.700.000,00.

Por Redação

A Prefeitura de Gurupi, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura, comunica que a partir das 7h30 desta terça-feira, 22, a Rua 15, no cruzamento com a Avenida Goiás (sentido saída para Peixe), estará interditada para a realização de obras de recapeamento asfáltico em CBUQ (Concreto Betuminoso Usinado a Quente).

Os trabalhos de recapeamento fazem parte do plano estratégico de melhorias da gestão da prefeita Josi Nunes, visando aprimorar a qualidade de vida dos cidadãos de Gurupi. Essas obras estão sendo executadas com recursos alocados pelos deputados federais, totalizando um investimento de R$ 9.700.000,00 (nove milhões e setecentos mil reais).

A Prefeitura de Gurupi informa que, nesta etapa, 15 km receberão os serviços que contemplarão os seguintes trechos: Avenida Goiás: da Rua 13 até o final do setor Vila Nova; Rua 7 (Ministro Alfredo Nasser): do trevo de acesso à BR-153 até a Avenida Brasília; Rua 20 (31 de Março) : do trevo de acesso à BR 153 até a Avenida Beira Rio; Rua D – Início na Avenida Goiás até a Rua M; Rua M – da rua D até o Mutuca 2; Avenida Amapá: do Mutuca 2 até a Rua 16; Rua 16 (Francisco Abreu): da Avenida Livre (saída pra Peixe) até a Avenida Goiás; Rua 15 ( Erlaksson Leitão Brito): da Avenida Livre (saída pra Peixe) até a Avenida Goiás.

Durante o período de execução das obras, a Prefeitura de Gurupi orienta motoristas e pedestres a buscarem rotas alternativas, a fim de minimizar transtornos e garantir a segurança de todos os envolvidos.