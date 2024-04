Dia da Leitura: estudantes são premiados por serem excelentes leitores

Por Redação

Mesmo em tempos de fortes influências das redes sociais, os estudantes Lucas Andrade da Costa Bastos, 16 anos, da turma da 2ª série do ensino médio, Sofia Pereira Sales, 16 anos, da 3ª série do ensino médio, e Ana Clara Ferreira da Silva, 16 anos, da 2ª série do ensino médio, do Colégio Estadual Joaquim de Sena e Silva, de Combinado, foram premiados nesta quinta-feira, por serem exímios leitores.

A solenidade de premiação e a culminância dos projetos de Linguagens foram realizados nesta quinta-feira, para celebrar o Dia Nacional da Leitura, comemorado em 12 de abril.

De tanto ler, Lucas se destaca na escrita, comunica-se com clareza e desenvoltura e tem bons argumentos para escrever as redações na escola. Ele começou a ler no 1° ano do ensino fundamental e logo já recebeu o seu primeiro certificado por ser um bom leitor.

E na infância, Lucas começou a viajar pelo universo do realismo fantástico, com os livros do Sítio do Pica Pau Amarelo, de Monteiro Lobato; Peter Pan, do escocês J.M. Barrie; Bambi, de Felix Salten, a Bíblia para crianças, entre outras obras. O gosto pela leitura continuou na adolescência com os livros do Realismo e Romantismo e, desses, Lucas tem uma considerada coleção das obras clássicas lidas, como os livros O Cortiço de Aluísio Azevedo; O Guarani de José de Alencar; A Moreninha de Joaquim Manuel de Macedo; Memória Póstumas de Brás Cubas e Dom Casmurro, obras de Machado de Assis.

“A leitura transforma vidas, aprimora o conhecimento intelectual e nos ajuda na nossa formação. E dos livros que li, a Bíblia sagrada me ajudou a moldar minha perspectiva de vida, influenciando assim nas minhas atitudes”, frisou Lucas. Além das atividades realizadas na escola para incentivar a leitura, Lucas sempre contou com a família que lhe motivou a desenvolver o hábito pela leitura.

A estudante Sofia também contou com a ajuda da família para criar uma rotina de leituras. “O meu irmão mais velho, quando ele estudava na atual escola que estou, sempre trazia livros infantojuvenis como as obras de Monteiro Lobato e o livro Dom Quixote do escritor Miguel Cervantes e aí comecei a gostar de ler. Há muito tempo os livros são meus companheiros e, com o hábito da leitura, também me apaixonei pela escrita, passo o meu tempo fazendo poemas, contos e até canções”, ressaltou.

Sofia fala com desenvoltura sobre os livros lidos. Ela leu todas as obras da saga de Amanda Lovelace, de Sherlock Holmes, as sagas de Rainha Vermelha, obras de Machado de Assis, entre outras. “O livro que me chamou a atenção foi a obra “Mulheres que correm com os lobos” de Clarissa Pinkola Estés, por retratar sobre o sagrado feminino e me fazer entender melhor sobre quem sou como mulher”, afirmou.

A estudante destacou que a leitura é um conforto, uma esperança nos momentos de incertezas e desafios, como ajuda a ampliar o conhecimento, a forma de ver o mundo, de perceber a sociedade. “A leitura abre portas por entre mundos, revela o oculto por meio de suas entrelinhas e até mesmo te faz ter uma relação mais profunda consigo mesmo. A leitura me ajudará a realizar sonhos, seja para admissão na faculdade, concurso ou até mesmo a vida social”, enfatizou.

Para a estudante Ana Clara, a relação com os livros começou de uma forma imprevisível. Ela estava num momento de depressão, observando os postes do Instagran, quando um dia apareceu uma página de um livro. “Essa página me chamou a atenção, comecei a ler e nunca mais parei. E a influência da leitura é tão importante em minha vida, que eu desejo ser uma professora de Língua Portuguesa e Literatura. Por isso, eu estou lendo muito”, comentou.

Entre os livros que a estudante Ana Clara leu e que ela gostou muito estão as obras a Seleção, a Escolha e a Coroa da série da escritora norte-americana Kierra Cass e o que mais lhe tocou foi o livro “É assim que acaba” da escritora norte-america Collen Hoover.

Projeto Biblioteca Ativa

O projeto que premiou os estudantes é denominado de ‘Biblioteca ativa, uma oportunidade de criar’, uma ação realizada pela equipe da biblioteca do Colégio Joaquim de Sena e Silva, representados pelos coordenadores Belarmino Oliveira e Dionísio Sobrinho e os professores da área de Linguagens.

Neste ano, o foco foram os livros Iracema de José de Alencar, Feliz Aniversário da escritora Clarice Lispector e Dom Casmurro de Machado de Assis. Os alunos estudaram esses livros e socializaram os seus conhecimentos, por meio de poesias, cordéis e paródias, nesta quinta-feira, nos turnos da manhã e tarde.

E também houve apresentações do projeto ‘Somos Espelho’, que consiste em um professor analisar uma obra literária que acabou de ler, como forma de incentivar toda a equipe da escola, a praticar a leitura.

E na ocasião, os estudantes que mais leram livros da biblioteca receberam prêmios em dinheiro, como forma de incentivar que mais alunos conheçam o acervo da escola.

A professora coordenadora Theizy Natácia destacou que esses estudantes que leem mais, apresentam desenvolvimento intelectual mais expressivo. “Os benefícios da leitura perpassam por um aumento do desenvolvimento cognitivo, além de ampliar as habilidades linguísticas, que auxiliam diretamente nos procedimentos da retórica e escrita”, explicou.

A técnica de Currículo de Aprendizagens, Formação e Avaliação na área de Linguagens da Superintendência Regional de Educação de Arraias, Michele Cristina Tomaz, lembrou que esses projetos de leitura acontecem durante todo o ano, o que diferencia em algumas ações é a criatividade para motivar a prática da leitura de forma constante. “A leitura contribuirá para o sucesso acadêmico e profissional dos estudantes. Além disso, ao utilizar métodos dinâmicos e diversificados, os docentes podem tornar o ato de ler mais atraente. Desta forma, é possível promover uma cultura de leitura entre os estudantes para o desenvolvimento pessoal, intelectual e emocional, além de contribuir para uma sociedade mais informada, criativa e empática”, concluiu.

Texto: Josélia de Lima /Governo do Tocantins

Fotos: Divulgação Seduc/Governo do Tocantins