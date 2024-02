Hospital Regional de Dianópolis recebe equipamentos para retomada de cirurgias ortopédicas

da redação

O Hospital Regional de Dianópolis (HRD) recebeu, na terça-feira, 6, um aparelho intensificador de imagem (arco cirúrgico) e um perfurador pneumático. A ação faz parte do conjunto de iniciativas do Governo do Tocantins para atualizar e modernizar o parque tecnológico nas unidades hospitalares geridas pela Secretaria de Estado da Saúde (SES-TO) e proporcionar a retomada de cirurgias ortopédicas na unidade.

Os aparelhos intensificadores de imagens são equipamentos que tornaram as cirurgias bem menos invasivas, diminuindo o risco de erro médico e também o tempo de recuperação do paciente. O equipamento facilita o trabalho dos profissionais durante o procedimento cirúrgico, melhorando a visibilidade do médico e dando a ele mais controle sobre o que acontece no organismo do paciente.

“É mais um motivo de orgulho é uma enorme conquista para o nosso hospital. Com esse equipamento agora poderemos resolver grande parte dos traumas ortopédicos sem a necessidade de transferência do paciente para outros hospitais. Gerando mais comodidade e conforto para o paciente para receber o tratamento mais próximo de casa”, destacou o diretor geral do HRD, André Cavalari.

Para o médico ortopedista, Rodrigo Aloísio Müller, “a chegada do arco cirúrgico no Hospital Regional de Dianópolis traz um avanço no que tange a cirurgias na área de ortopedia e traumatologia, auxiliando os cirurgiões para procedimentos com maior precisão e rapidez”, acrescentando que “são equipamentos de ponta que mostra o compromisso do nosso hospital na melhoria contínua da prestação de serviços de saúde a comunidade de Dianópolis e região”, destaca o profissional.